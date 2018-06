S Jirkou máme doma Itálii, přiznala Andrea Pomeje

Jak jste se s manželem vůbec potkali?

To je takový příběh spíš na knížku. Tenkrát jsme se absolutní náhodou potkali na Císařském ostrově, kde jsem byla s kamarádkou po náročném dni v zoologické zahradě. Nepotkali jsme se na žádném mejdanu ani akci.On tam totiž skákal do Vltavy, vsadil se s Michalem Davidem, jestli vyhraje TýTý nebo Slavíka. Já vůbec netušila, kdo to je. Žila jsem v úplně jiném světě. Já si původně myslela, že je to Daniel Hůlka. Ale každopádně si mě tam Jirka všiml.

Jste z hudební branže, on z herecké. Dělala jste hudbu už předtím?

Hudbě jsem se věnovala dlouho předtím, teď je to poslední dva roky víc intenzivní. Věnuji se především elektronické hudbě. Spolu jsme také podnikali různé koncerty, ale už na to nemám čas. Já sama se už nechci věnovat produkci jako takové. Myslím, že hudbu cítím. Elektronickou a klubovou hudbu mám samozřejmě naposlouchanou z éry, kdy jsem do klubů sama chodila. Měla jsem také na starosti klub v Praze, který měl problém s fungováním. Dělala jsem tam produkci. Jednou jsem si stoupla za mixážní pult a zjistila, že mě to strašně baví, že to není jen o pouštění písniček. Že se dá improvizovat.

Jak manžel zvládá, když kolem vás vidí skákat mladé muže?

Tak Jirka se mnou hlavně jezdí. On tedy tvrdí, že je tam čistě jako bedňák, což je hodně vtipné, protože já nosím jen flashku a sluchátka, na nošení tudíž nic není. Má to tedy pod kontrolou. Naštěstí je ze showbyznysu, takže je zvyklý. Nevadí mu večery, kdy nejsem doma, a veškerá ta pozornost, která je na mě soustředěná. V tomhle ohledu ví, že to k mé práci patří.

Máte doma někdy „Itálii“?

Jirka je extrovert, velmi hlasitý člověk, který je rád středem pozornosti. Já celkem taky a teď k nám ještě přibyla naše dcera, která to má dost podobné. Zjistili jsme, že si nás přátelé na určité večírky a návštěvy už nezvou. Vždy, když máme hlídání pro malou, tak si plánujeme klidný večer. Ale většinou to dopadne nějakou strašnou „psychárnou“. Klidné večery tedy nemáme. Ano, je u nás spíš „Itálie“.

Když jezdíte spolu, kdo hlídá malou?

Hodně fungují naše rodiny, za což jsem hrozně vděčná. Za poslední rok jsem hrála nejen v České republice, ale také v Asii, Mexiku, Řecku. Cestuji po celém světě a rodina mi hodně pomáhá. Malá je často u našich, kteří mají na vesnici baráček, a tam si užívá pravé dětství.

Manželé Andrea a Jiří Pomeje a jejich dcera Anna

Kde berete tolik energie?

Vůbec netuším. Spíš mi přijde, že mi energie poslední dobou schází. Dávám to tak trošku za následek podzimu. Pravidelně každý rok v září a říjnu podle mě prodělávám laktační psychózu, protože jsem touhle dobou rodila. Dceři jsou sice už tři roky, ale mně se to nějak stále vrací. (smích)

Plánujete další dítě?

Teď mám plán nemít další. Nám bohatě stačí starost o jedno dítě. Jirka má sice věk na to, aby už ty děti teď nashromáždil, když to do této doby nestihl. Oba jsme ale tím jedním a spoustou práce vysílení, a jsme takhle spokojení.

Jak se vůbec dýdžejka prosadí mezi tolika muži? Asi je v tomto oboru velká konkurence.

Česká scéna je úplně jiná než třeba asijská. Ženy jsou samozřejmě v tomto oboru výjimkou. Stále převládá syndrom, že tam žena nepatří. Velký efekt má vzhled a spíš propagace holky než to, co umí. A to mě trochu mrzí, protože je to sporné. Myslím, že konkrétně tady v Čechách máme spoustu krásných a talentovaných dýdžejek, ale pořád je to menšina.

Andrea Pomeje

Co posloucháte za hudbu?

Třeba v autě si ráda poslechnu set svých kolegů, kteří hrají tu samou hudbu. Ale víceméně poslouchám hiphop, u toho nejvíc relaxuji. Jirka naštěstí mou hudbu a nadšení pro ni snáší dobře. Každopádně já tím neobtěžuji rodinu, protože to už by se všichni zbláznili. Hudbu si pouštím do sluchátek, chodím do zkušebny, kde si ji pouštím nahlas, abych to slyšela, takže oni jsou od toho trošku dál. Ale ty večery prostě musí vydržet, protože v klubu se mnou je. Jirka je kritik, pozoruje lidi a já mám pak školení po cestě domů.

Už si stoupl také za mixážní pultík?

Jednou jsem potřebovala hodně na záchod, tak jsem ho poprosila a dala mu mikrofon a to už nikdy neudělám. Ani já bych si netroufla hrát. Jedině režírovat. To já umím hlavně doma.

Jaké máte plány do budoucna?

Poslední dobou se mi práce rozjela. Každé pondělí mám show v newyorském rádiu. Máme tam nějaký projekt, který ještě není dokončený. Těším se také na konec roku, který budeme slavit v Indii. Našla si mě jedna talentová agentura. Na to jsem zvědavá. Bude to jen třídenní výlet - přijet, odehrát a odletět zpátky. Je to krátce, ale je to práce. Vánoce bych nevzala. Nabídky mi chodí, ale to jsem striktně rozhodnutá, že budeme s malou doma.