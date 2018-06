Snažím se být Jirkovi oporou, ale musím i vydělávat, říká Andrea Pomeje

„Nic jiného mi nezbývá. Složenky se musí platit,“ říká Andrea Pomeje, která vystupuje coby dýdžejka a diář jí praská ve švech i v tomto náročném období.

V prosinci vystupovala i každý víkend a není tomu jinak ani v lednu. Bude na otvíračce arény v Mostě, zahraje i v Soběslavi. Pomeje dodala, že pracovní nabídky musí spíše odmítat, aby měla čas i na svou dceru Annu (4), se kterou jí momentálně pomáhají její rodiče.

Od dubna loňského roku, kdy Jiřímu lékaři zjistili rakovinu hrtanu, je Andrea hlavním živitelem rodiny. Když se její manžel v listopadu rozhodl pro léčbu hladovkou, stála při něm. „Dnes je 8. listopadu a já si dopřávám kachnu s knedlíkem a pivo. Je to moje poslední opulentní večeře. Už zítra začnu držet hladovku. Je to Breussova metoda, kdy 42 dní budu pít jen vybrané zeleninové šťávy a bylinkové čaje,“ řekl Pomeje ve videu, které dal na sociální síť.

Po ukončení hladovky však Jiří Pomeje kvůli oslabené imunitě skončil v nemocnici se zápalem plic. „Jirka se teď musí rozhodnout, jestli půjde na operaci. Já už to moc nezvládám, ale musím. Jak se říká, ve zdraví i v nemoci,“ přiznala Andrea Pomeje, která má na sociálních sítích velkou podporu všech přátel i fanoušků. „Myslete na něj a držte mu palce,“ vzkázala jim.

Pokud se Jiří Pomeje rozhodne pro operaci, bude mu voperován do krku slavík, který nahradí jeho charakteristický hlas. To mu však může zachránit život. Herec se už dříve vyjádřil, že by nechtěl být své mladé manželce na obtíž. Podle Andrey je tu ovšem ještě jeho dcera Anička, kvůli které má Jiří jistě stále důvod žít.