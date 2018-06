Bývalá hvězda Střepin Andrea Němcová: takhle vypadá tři roky po porodu

"Zatím se na televizní obrazovku nevracím, ale nikdy neříkej nikdy, to je heslo, kterým se řídím. V současné době se věnuji webu o počasí, buduji redakci a jsem v jednání i s jedním rádiem, ale to bych zatím nechtěla úplně prozrazovat," přiznala Andrea Němcová.

Že je tři roky po porodu dcery Bereniky ve skvělé formě, dokazuje na nejnovějších snímcích. Svou tvář, a především dlouhé vlasy, spojila s představením nové kolekce účesů od Honzy Kořínka. I když jí na hlavě vznikly dvě jedinečné kreace, sama v tomto směru už neexperimentuje.

"Dá se říci, že jsem v tomhle konzervativní. Byly ale doby, kdy jsem se hledala, zkoušela jsem i světlejší barvy, měděné, ale od doby, co chodím právě k Honzovi, tak jsem se ustálila. Asi jsem našla to, co jsem hledala, a přiznávám, že už bych neměnila," dodala Němcová s tím, že se kvůli focení ostříhat nenechala, byť to tak nevypadá.

"Jsem ráda, že mi vlasy dorostly, nedovedu si zatím představit, že bych měla krátký sestřih, ale jak je vidět na fotkách, asi by to nevypadalo zle," uzavřela moderátorka.