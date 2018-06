Vytížená Andrea Kerestešová: žádná dovolená, ze statku rovnou na molo

"Byla jsem jen čtyři dny v Beskydech s přítelem v chaloupce na statku, kde byly ovce a kozy, jezdili jsme na kole, užívali si přírody. Ale tím pro mě léto vlastně skončilo," prozradila osmadvacetiletá herečka, která je nucena dovolenou odložit až na příští rok.

"Do zahraničí plánuji odjet, až skončí natáčení Vyprávěj, což bude v dubnu. Pak odjedu na měsíc na Maltu, kde se chci zdokonalit v angličtině, protože jsem to teď hodně zanedbávala," dodala.

Seriál Vyprávěj řídí její život už pět let a je pro ni srdeční záležitostí. A to doslova. Díky seriálu totiž našla lásku. "Jsme spolu už rok, ale nechceme to rozebírat v médiích. Je to asistent režie. Potkali jsme se na Vyprávěj," řekla Kerestešová, která se kromě herectví čas od času věnuje i modelingu, ačkoli si na modelku připadá už stará.

Stala se tváří značky vlasové kosmetiky a objevila se jako modelka v šatech od stylistky a vizážistky Claudie Marčekové. A nejraději by v nich i odešla. "Miluju vzdušné šatičky, ve kterých se cítím maximálně žensky, a lehounké vlasy jsou pro ně ten nejlepší doplněk," řekla sympatická Andrea, která si na přehlídce nijak nezadala s profesionálními modelkami.