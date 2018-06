Růžičková o svatbě: Jsme oficiálně rodina a je to hezčí než předtím

„Dneska jsem si oblékla šaty bílé, které nosím ráda a často. Proto jsem na svatební šaty zvolila barvu modrou. Je pro mě výjimečná. Miluji totiž moře i nebe a modrá barva je i velmi duchovní,“ prozradila herečka.

Svatba sice nebyla do roka a do dne od zasnoubení, ale na druhou stranu se oba partneři dobře poznali. „Nebylo to nic unáhleného. Chtěli jsme si být jistí, že to skutečně chceme udělat,“ řekla brunetka.

Co se týče svatebních příprav, konzultovali je jen spolu. „Neměla jsem období, že bych svatbu řešila s kamarádkami. Mikoláš byl ten, se kterým jsem vše na balkoně našeho bytu řešila. Nebyl jediný okamžik, kdy bychom měli jiný názor,“ říká Andrea.

„Svatba byla nádherná. Všichni v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců byli dojatí,“ přiznala herečka, které se prý svatbou život zásadně nezměnil.

Má sice nové příjmení, ale hlavně je ráda, že s partnerem, hudebníkem kapely Republic of Two, jsou konečně rodina. „Jsme oficiálně rodina, to je na tom krásné a je to o něco hezčí než předtím. Jinak mám po boku stále stejného a báječného člověka, jako jsem měla i před svatbou,“ pochvalovala si.

Herečka po návratu z líbánek v Toskánsku s mužem vyrazila na procházku po Letné a zašla i na party do nového baru, jehož majitelem je rodinný přítel ze Slovenska. Prozradila také, že se nebrání ani přírůstku do rodiny. „Nepatřím ke kariéristkám, které chtějí děti až ve čtyřiceti letech. Chtěli jsme nejdříve svatbu, aby jednou naše děťátko přišlo do úplné rodiny,“ dodala herečka.