Andrea Růžičková konečně porodila. Jméno syna hned neprozradila

Andrea porodila v sobotu pouhou minutu po půlnoci. Chlapeček, který dostal jméno Tobiáš, i maminka jsou v pořádku. Porod proběhl v nemocnici v Hořovicích.

„Byl to nepopsatelný zážitek! Z celého srdce děkujeme Hořovické nemocnici a skvělému lékařskému týmu, díky kterým jsem i napříč nemalým komplikacím mohla porodit bez řezání. Jsme nesmírně šťastni,“ sdělila novopečená maminka Andrea Růžičková pro iDNES.cz.

Miminko má s manželem, hudebníkem kapel Republic of Two a Piano Mikolášem Růžičkou. Jejich první potomek si s příchodem na svět dával na čas, herečka několik dní přenášela.

K vyvolání porodu zkoušela v posledních dnech akupunkturu a jiné přírodní metody. Medikamenty používat nechtěla.

„Víme, co to bude, máme i jméno, ale necháváme si to zatím pro sebe a blízké,“ sdělila pro iDNES.cz před pár týdny.

Její těhotenství ovlivnilo samozřejmě i práci a natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraje doktorku Mariku. „Už jen dohraju to, co bylo napsané dopředu. Samozřejmě budu mít pauzu, autoři mě pošlou pryč. Vrátím se, až to bude oběma stranám vyhovovat,“ prozradila.

Andrea o narození miminka informovala prostřednictvím svého profilu na sociální síti:

Zda zůstanou s manželem u jednoho potomka, zatím herečka netuší. Vše nechává na osudu. „Počet dětí nechám na tom, kolik pánbůh dá. Vůbec si netroufám určovat, kolik dětí bych chtěla. Myslím si, že je to příliš odvážné. Život bychom si neměli regulovat. Důvěřuji tomu, co je nad námi, a vše nechávám plynout. A těším se na to, co bude,“ dodala.