Kerestešová: Nedokážu si představit, že bych měla vedle sebe úředníka

„Nedokážu si představit, že bych vedle sebe měla úředníka, který by pracoval jen s čísly. My umělci pracujeme s emocemi. Někdo ji dává na plátno, někdo do hudby, někdo ji hraje. Takže k sobě máme blíž, protože umíme ten svůj vnitřní svět vyjadřovat skrz umění, nemusíme si vše říct polopatě a to je moc fajn,“ vysvětlila Kerestešová.

S partnerem jsou si navzájem prvními kritiky a díky podobné branži si nevyčítají, kolik času prací tráví, jak se to někdy stává u partnerů z jiného oboru. Růžička taky Kerestešovou přivádí zpátky k hudbě, na kterou před časem zanevřela.

„Kvůli filmu Jak se zbavit nevěsty se musím znovu naučit hrát na piáno. Nesáhla jsem na klavír už deset let. Měla jsem k němu takovou averzi, že mi dělal zle i zvuk piána, ale díky tomu, že mám partnera hudebníka, tak se budu teď věnovat i hudbě,“ říká herečka, která je také skvělou fotografkou.

Jinak je jejím velkým koníčkem spánek. Pořádně odpočívat se ale teprve učí. „Strašně ráda spím a učím se nedělat nic. To je strašně těžká disciplína. Patřím k lidem, kterým to v hlavě šrotuje i během spánku a mají velký problém si odpočinout. Je to pro mě nová věc, kterou se musím učit. A když si k tomu zapnu meditační muziku, tak se dostanu do takového alfa stavu, že mám najednou pocit, jako když se ocitnu v nové dimenzi. To je úplně super,“ popisuje Kerestešová.