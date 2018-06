Z Andrey Kerestešové je Růžičková. Herečka se o víkendu vdala

Herečka už dříve prozradila, že klasické svatební šaty nechce. „Až jednou bude moje svatba, nebudu v klasických šatech. Ráda bych na sobě měla něco, co nebude tak svazující. Jsem ráda, když můžu volně dýchat,“ prohlásila.

Různé svatební šaty si vyzkoušela už několikrát. Do bílého se oblékla díky práci při filmování, při focení propagačních snímků ke komedii Jak se zbavit nevěsty či v reklamě pro svatební salon.

Brunetka prozradila, že určitě chce založit i rodinu, ale neví, kdy přesně to bude, ale prý neví. „Nejsem člověk, co by svůj život plánoval. Víc si užívám životních překvapení. Pokud se má stát to, že otěhotním, ať to není na základě nějakých tabulek,“ řekla.

„Na miminko se moc těším. Až přijde, budu šťastná. Počet dětí nechám na tom, kolik pánbůh dá. Vůbec si netroufám určovat, kolik dětí bych chtěla. Myslím si, že je to příliš odvážné. Život bychom si neměli regulovat. Důvěřuji tomu, co je nad námi a vše nechávám plynout. A těším se na to, co bude. Nemám vysněné pohlaví dítěte, duše nemá pohlaví.“

Andrea Kerestešová v červnovém rozhovoru mluvila hlavně o focení: