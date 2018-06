Prožíváme s mužem překrásné období, říká těhotná Andrea Růžičková

„Jsme velmi šťastní. Prožíváme spolu s mým mužem Mikolášem překrásné období. Miminko by se mělo narodit v létě,“ pochlubila se herečka pro iDNES.cz.

Ještě na podzim přitom říkala, že jí děti extrémně nechybí. „Já jsem člověk, který miluje život jako takový a miluji životní překvapení. Takže i k tomu tak přistupuji a nechci to dělat podle tabulek. Mám dva starší bratry, kteří mají děti - jeden pět a druhý dvě. Těch dětí okolo nás je požehnaně dost, takže po dětech momentálně extrémně nestrádám,“ prohlásila herečka v listopadu.

Děti s hudebníkem ze skupiny Republic of Two, kterého si vzala loni v létě, si samozřejmě přála. „Na miminko se moc těším. Až přijde, budu šťastná. Počet dětí nechám na tom, kolik pánbůh dá. Vůbec si netroufám určovat, kolik dětí bych chtěla. Myslím si, že je to příliš odvážné. Život bychom si neměli regulovat. Důvěřuji tomu, co je nad námi, a vše nechávám plynout. A těším se na to, co bude. Nemám vysněné pohlaví dítěte, duše nemá pohlaví,“ řekla v jednom z rozhovorů.