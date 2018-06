Herečka Kerestešová se vrhla na focení, vystavuje snímky svých kolegů

"Prvotní nápad vznikl před dvěma lety. První fotka z této celé série byl Jirka Plojhar. Chtěla jsem se prostě vyjádřit jinak," řekla herečka.

Nejraději fotí portréty. "Focení lidí mě naplno pohltilo při mém cestování po Indii. Náhle jsem zjistila, že na snímcích těch osob hledám své vnitřní já," říká Kerestešová, která si pro své snímky vybrala i kolegy ze seriálu Vyprávěj.

"Často se pohybuji mezi zajímavými osobnostmi, které v sobě mají obrovskou sílu, a tak najednou přišla myšlenka uspořádat tuto výstavu. Ale nechci si hrát na kdovíjakou fotografku. Každý člověk na fotografii ve mně zkrátka něco zásadního zanechal, a proto vznikly tyto portréty," vysvětlila.

Sama je nejvíc pyšná na portrét Romana Luknára, profesionální fotografka z ní ale nebude. "Určitě o tom nedokážu uvažovat na profesionální bázi, je to jen koníček a chci to dělat pro radost a s láskou. Nedokázala bych dělat něco, co by mi někdo nadiktoval."

S výstavou s názvem Indigo se spojilo Národní sdružení PKU a jiných dědičných metabolických poruch, jehož patronkou se Andrea Kerestešová stala a dlouhodobě pacientům pomáhá. Herečka na svých snímcích kromě známých herců ukazuje i děti podporované sdružením, například roztomilou Natálku.