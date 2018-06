Nemám vysněné pohlaví dítěte, duše nemá pohlaví, říká Kerestešová

„Na miminko se moc těším. Až přijde, budu šťastná. Počet dětí nechám na tom, kolik pánbůh dá. Vůbec si netroufám určovat, kolik dětí bych chtěla. Myslím si, že je to příliš odvážné. Život bychom si neměli regulovat. Důvěřuji tomu, co je nad námi a vše nechávám plynout. A těším se na to, co bude,“ svěřila se nám Andrea Kerestešová, která je po boku partnera Mikoláše Růžičky velmi šťastná.

Nikdy nepřemýšlela nad tím, zda by chtěla chlapce, nebo děvče. „Nemám vysněné pohlaví dítěte, duše nemá pohlaví,“ sdělila herečka, která má však jasno v tom, jak bude jednou postupovat ve výchově. „Ráda bych se u svých dětí vyhnula tělesným trestům. Nechci to praktikovat. Zároveň si ale myslím, že když dítě jednou za čas dostane na zadek, tak na tom není nic špatného, neodsuzuji to. Ale chtěla bych se tomu vyvarovat. Žádné pohlavky nebo vařečka,“ smála se Andrea.

Ta se teď plně věnuje fotografování, které je jejím velkým koníčkem. Svůj fotoaparát nosí po většinu času u sebe. „Téměř vždy ho mám. Mám výhodu, že je můj aparát menší a vždy si ho mohu hodit do batůžku, takže mě moc netíží. Naučila jsem se ale užívat si života bez foťáku. Někdy na dovolené ani nefotím, protože si chi ten okamžik užít vlastníma očima. Ne vždy se vše vyfotí a častokrát přes čočku unikají ty opravdové a nejlepší zážitky,“ zasnila se herečka, která má za sebou několik fotografických výstav a plánuje další.

V současné době natáčí seriál Ordinace v Růžové zahradě. Před kamerou se cítí dobře a rozhodla se, že nadobro opustí divadlo. Na prknech, která znamenají svět, se zkrátka necítí dobře. „Odešla jsem z divadla, protože jsem zjistila, že jsem spíš introvert než extrovert. Už se tomu nechci věnovat. Zkrátka mě to nějakým způsobem vyčerpávalo. Stále se věnuji fotografii, a když mám volno, tak něco nebo někoho fotím. Připravuji projekty v rámci pomoci druhým. A stále něco tvořím. Nerada ale mluvím o věcech, které ještě nejsou jisté, protože nikdy nemůžu vědět, co se stane,“ doplnila.

Emoce nedržet na uzdě. Tak byla Andrea Kerestešová vychována: