VIDEO: Těhotná Kalivodová poprvé o pohlaví miminka, bude to kluk

Andrea Kalivodová je ve vztahu s Radkem Tögelem zhruba rok, přesto věří, že nazrál ten správný čas, aby založili rodinu. Jejich společné štěstí je o to větší, že o jedno dítě bohužel přišli.

"Myslím si, že je to takhle akorát. Miminko je hlavně plod velké lásky a pak mám životní zkušenosti, které mě utvrdily v tom, že dlouhé přechozené vztahy jsou o ničem. Jisté věci se mají dělat z nadšení a velkého přesvědčení. Když pak přijde na řadu velké přemýšlení a "přeřešování", to pak není dobře. Ta příroda, ti nahoře stejně vědí, co je pro nás nejlepší," míní pěvkyně Kalivodová, jež se v pátém měsíci cítí výborně.

"Přehnaně nepřibírám, i když samozřejmě cítím, že pomalu musím měnit šatník. Jen mi teď pan doktor říkal, že se budu muset víc hlídat a přeměřovat, aby bylo jasné, jestli vše probíhá, jak má. Důležité je dodat miminku všechno, co potřebuje, takže jsem přibrala tak akorát, a je to v pořádku."

Kalivodová a Tögel si řeknou své ano v druhé polovině června. Obřadu bude přítomen i pastor, který novomanželům sdělí i poselství. Pěvkyně je totiž věřící. Svatbu naplánovala na neděli.

"Naše svatební plány prošly velkým vývojem. Původně jsme se chtěli vzít ve čtyřech někde v zahraničí, pak že uděláme velkou svatbu, jenže jsem posléze přišla o miminko a ta nálada nebyla dobrá, nakonec jsme skončili u toho, že uděláme svatbu pro rodinu a přátele. Nechceme okázalý sňatek, spíš takové krásné setkání s těmi nejbližšími," prozradila umělkyně.

O partnerovi mluví jako o své největší lásce, s níž si ostatně naplánovala krásnou budoucnost v prvopočátcích vztahu.

"Zrovna nedávno jsme s Radkem vzpomínali na počátky našeho seznámení, kdy jsme si teprve psali a ještě se neviděli. Radek asi o mě nějaké povědomí měl, ale vtipné bylo, že mi už tehdy řekl, že si mě vezme a bude mít se mnou děti. Potkala jsem toho pravého, cítím to tak," uzavírá Andrea Kalivodová.