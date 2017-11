V civilu mám ráda pohodovku, říká o módě Kalivodová

Patříte k ženám, které rády nakupují?

Já nesnáším přeplánované a cílené věci, protože když si to řeknu, tak se mi to většinou nesplní. Mám ráda, když z dovolené jedeme domů a po cestě nakoupíme, dobře se najíme a propojíme příjemné s užitečným. Miluji Moravu, Znojmo, Pálavu, Brno, Kroměříž, protože je to země, která má nepřeberné množství všeho dobrého. Navíc já mám tady rodinu a cesty táhnou přes Mikulov a přes Hatě, ať už jedu k moři či na hory.

Co pro vás znamená Brno?

Já jsem do Brna chodila na základní školu i na konzervatoř, takže je mi velmi blízká. Mám zde hodně kamarádů, kteří mi jsou velmi blízcí.

Lidé vás často vidí na divadelních prknech v róbě. Co však nejraději nosíte?

V civilu mám ráda pohodovku. Hned jsem si na oslavu mateřství koupila nové jeansy, což většinou maminky znají. Ono to přeci jen po porodu je mnohem těžší. Navíc já mám po dvou císařských řezech. Nějakou dobu to trvalo a najednou to šlo samo celkem rychle dolů. Běhám za dětmi, hodně se hýbu a snažím se jíst zdravě. Je to těžké, ale důležitá je snaha a vůle.

Andrea Kalivodová je stále v dobrém rozmaru.

Jak se připravujete na své kulatiny?

S tím pojím svou charitu, pár oveček mám, se kterým cítím závazek. Myslím si, že pokud se člověku daří, měl by umět i dávat. Chci udělat někomu radost a ke svým kulatinám udělat galavečer. Nechci se honit ani tím datem a chystám se to spíše připravit až po novém roce. Chci se na kulatitny těšit a pěkně si je užít.



Z čeho máte největší radost, že se vám povedlo před kulatinami?

Určitě počít dva krásné chlapce, kteří mají bonus to, že má jeden druhého. To, že jsou o dva roky od sebe nebylo tak moc plánované, ale jsem nakonec za to velmi ráda. Mají k sobě blízko a jsou to velcí kamarádi. Hodně mi s výchovou pomáhá manžel, bez něj bych byla ztracená.

Andrea Kalivodová si v Hatích užívala nákupy oblečení

Máte oblíbené interprety?

Milujeme Karla Gotta, a to celá rodina ho posloucháme. Děti samozřejmě milují Včelku Máju. Jinak s manželem nejraději posloucháme osmdesátá léta. Na tom se oba s radostí shodneme.

Hodně cestujete za prací po světě. Měla jste někdy v plánu, žít mimo Českou republiku?

V mládí jsem chtěla cestovat a asi bych si dokázala představit život v Itálii či Španělsku. Teď, když mám svoji rodinu a krásný dům, neměnila bych.

Andrea Kalivodová s rodinou

Dvě děti dají zabrat, přesto s prací nezahálíte. Co vše chystáš?

Do práce jsem se po porodu moc těšila, protože mi to chybělo. Už tomu nechávám volný průběh a na nic se neupínám. Hodně koncertuji, mám několik krásných projektů, jako je Královna zpěvu Ema Destinová s Bárou Kodetovou Šporclovou a mou klavíristkou Vlaďkou Vondráčkovou. Po vlastech českých mám mnoho koncertů, recitálů. Velice se těším na Carmen, kterou budu opět zpívat v zimě. Taková třešnička na dortu je trio Opera divas s Terezou Mátlovou a Pavlínou Senič. Bála jsem se toho, ale krásně se to potkalo, protože mi jsme první exkluzivní operní trio a máme až šest koncertů měsíčně, což si myslím, že je velký úspěch.

Trpíte ještě vůbec trémou?

Stále jsem velký trémista. Zdravá nervozita s lechtáním v břiše je pro umělce důležitá. Člověk by měl mít pokoru před publikem.

Jak se připravujete na vystoupení? Máte rituál?

Rituál nemám, důležité je, abych byla vyspaná a odpočatá. Také velmi dbám a pečuji o hlasivky, což je můj nejdůležitější pracovní nástroj.