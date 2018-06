Kalivodová pózovala pár dní před porodem. Jsem nedočkavá, říká

"S pokorou a velkým respektem musím říci, že velké finále je skutečně za dveřmi. Bude to opravdu velký krok do neznáma, kde žena vůbec neví, co ji čeká, co přijde a jak bude její tělo reagovat. Těšíme se s manželem na vše, co přijde. Cítíme nejen velkou zvědavost a nadšení, ale i velkou zodpovědnost. Nedočkavost samozřejmě převažuje," řekla iDNES.cz Andrea Kalivodová.

Její poslední fotky před porodem vznikly před objektivem Lenky Hatašové. Zajímavostí je, že právě fotografka byla ta, která jí miminko předpověděla. "Lenka je výborná a citlivá fotografka a empatická bytost. Když jsme s ní fotili Lásku pod lupou, Lenka nám tehdy miminko předpověděla, takže jsme měli z opětovného setkání a zachycení posledních dnů s bříškem velkou radost. Určitě to bude krásná vzpomínka," míní operní pěvkyně, která se i pár dnů před porodem cítí velmi dobře.

"Cítím se fajn, váhu neřeším, jsem šťastná, že ve mně roste silný a pevný jedinec. A jeho růst a síla mi dodává mnoho krásné a pozitivní energie. Manžel určitě bude u porodu," uzavřela Kalivodová.

Manželem operní pěvkyně je podnikatel Radek Tögel. Vzali v červnu letošního roku.