Kila navíc nemíním řešit, to je nesmysl, říká Kalivodová po porodu

„Ty pocity jsou euforie. Jsme moc šťastni. On si tak hezky žvatlá, zatím málo pláče, díkybohu. Ale už dvakrát třikrát zaplakal, když jsme se učili kojit. Ale neslyšela jsem nic, co by mě rušilo,“ prohlásila hrdá maminka.

Zatím se podle ní nedá přesně říct, komu je syn víc podobný. „Teď si myslím, že je trošku víc podobný na mě. Ale ono se to bude časem klubat,“ míní zpěvačka.

Na mateřské dovolené se moc nezdrží. Už v březnu ji čeká premiéra Borise Godunova v Národním divadle, kde si ovšem zazpívá menší roli. Kalivodová se nechce zařadit mezi maminky, které hned po porodu řeší kila navíc.

„Jsem ráda, že jsem hodně pestře jedla. Každý den jsem devět měsíců pila ovocné šťávy. Chlapeček je krásný, protože jsem se nijak neomezovala. Já hlavně myslím na něj a ne na svoje kila. To je úplný nesmysl,“ řekla operní pěvkyně.

Z porodnice ji odvezl manžel Radek Tögel, který byl i u porodu a je připraven pomoct třeba i s přebalováním.

„Určitě jo. Už jsem to zažil a těším se na to. Je to fajn,“ prohlásil při odchodu z porodnice.

„Mám skvělého manžela. On se zapojí dobrovolně a velmi rád sám. Bude pomáhat přirozeně, bez šarvátek a nucení,“ dodala novopečená maminka.