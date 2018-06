Andrea Kalivodová je maminkou, syn se jmenuje Adrian

„Nejkrásnější premiéra mého života! S manželem společně prožíváme naprosté štěstí,“ řekla iDNES.cz novopečená maminka.

Sólistka pražského Národního divadla rodila v pražském Ústavu pro matku a dítě v Podolí. Chlapeček měří 52 centimetrů a váží rovné 4 kilogramy. Maminka i děťátko se těší výbornému zdraví.

Zpěvačka s manželem Radkem Töglem děkují ošetřujícímu lékaři Ladislavovi Kroftovi i celému nemocničnímu kolektivu za skvělou péči.

Pěvkyně se pár dní před porodem nechala vyfotit s těhotenským bříškem. Už tenkrát se příchodu miminka nemohla dočkat.

„S pokorou a velkým respektem musím říci, že velké finále je skutečně za dveřmi. Bude to opravdu velký krok do neznáma, kde žena vůbec neví, co ji čeká, co přijde a jak bude její tělo reagovat. Těšíme se s manželem na vše, co přijde. Cítíme nejen velkou zvědavost a nadšení, ale i velkou zodpovědnost. Nedočkavost samozřejmě převažuje,“ řekla Kalivodová na začátku října.