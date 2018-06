Nejstarší syn monacké princezny Caroline bude mít další dítě

Syn monacké princezny a dcera kolumbijského miliardáře se vzali loni v září a svatbu opakovali letos v únoru (více čtěte zde).

Ještě předtím se jim v březnu 2013 narodil syn Sasha. Jedináček nebude, manželé nyní čekají druhého potomka.

Monacké knížectví tak bude příští rok slavit narození hned tří dětí najednou. Manželka knížete Alberta Charlene totiž čeká dvojčata.

Právě její dětí odsunou Albertova synovce Andreu Casiraghiho dál od knížecícho trůnu. Rázem bude až čtvrtý v nástupnictví.

Zatím není jasné, které z dvojčat bude první. V případě, že se narodí chlapeček a holčička, stane se následníkem monackého trůnu mužský potomek. U dvojčat stejného pohlaví by to měl být starší ze sourozenců. Ale v případě dvojčat holčiček ještě „hrozí“, že kdyby měli Albert a Charlene ještě další dítě a byl by to kluk, stane se následníkem trůnu on. Také Albert II. se stal vladařem, ačkoliv má starší sestru princeznu Caroline.