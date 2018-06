Čeká mě drobný zákrok, pak budu spokojená, říká miss Bezděková

„Thajsko bylo nádherné. Thajci oplývají neskutečnou pohostinností,“ pochvaluje si exotický výlet Bezděková, která si na místní pláži „vzala“ svého expřítele. „Svatba to byla sice nanečisto, ale vzhledem k tomu, že se chytala hostina, byli svědci, kytky, šaty, tak jsem to chvilkami vnímala jako skutečnost,“ přiznala modelka.

„Martina pro celou akci přesvědčil náš mentor. Řekl mu, že to bude sranda, užije si to a bude mít na co vzpomínat. I po rozchodu jsme přátelé, proto do fiktivní svatby nakonec šel,“ prozradila okolnosti.

V Thajsku byli oba poprvé a náramně si to užívali, i když se Andrea s Martinem v srpnu loňského roku rozešli. „Skutečně se tam o nás neuvěřitelně starali. Každý den byl nějaký program, skvělé jídlo, nespočet masáží a vlastně celý ten přípravný proces na svatbu byl neskutečný. Vůbec bych se v budoucnu svatbě v Thajsku nebránila,“ řekla Andrea, která fiktivní svatbou chtěla podpořit vdavky v zahraničí.

VIDEO: Andrea Bezděková: Není špatné si svatbu vyzkoušet nanečisto Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

A čím tato zkušenost byla přínosná pro samotnou modelku? „Martina jsem sice zatím nepřesvědčila, aby se ke mně vrátil, ale každopádně jsem si uvědomila, že nesmím tlačit na pilu a vše chce čas. Prozatím jsem se začala věnovat sama sobě a odstraňuji nedostatky nejen v těle, ale i na těle,“ přiznala.

Andrea Bezděková a Martin Švach si v Thajsku stavbu zřejmě jen vyzkoušeli, v Česku neplatí.

Po operaci nosu, se kterým modelka nebyla spokojená, se rozhodla podstoupit malý zákrok u zubaře.

Těch se prý dokonce nikdy nebála. „Zubaře beru tak, že k nim chodit musím. Na prohlídky jsem chodila vždy s tátou a z toho důvodu mám zakódované, že jde o přátelské prostředí. Pan doktor byl totiž moc milý a s tátou si i během vyšetření skvěle popovídal,“ řekla.

Andrea Bezděková s vizážistkou Petrou Holečkovou

Podle modelky jde o jeden z posledních zákroků, na který je ochotna jít. „Já si myslím, že žena není nikdy spokojená, ať podstoupí cokoli. Já na sobě vidím též hodně nedostatků. Ale je jen málo zákroků, které bych chtěla ještě podstoupit,“ dodala.