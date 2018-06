Miss Bezděková si vyzkoušela svatbu v Thajsku, v Česku obřad neplatí

„Bylo to nádherný. Já myslím, že jestli si nějaká holka někdy představovala nějakou svatbu, tak to vždycky byly ty představy na pláži, bylo to vážně krásný,“ řekla modelka pro Top Star.

S přítelem Martinem, s nímž se navíc před časem rozešla, si manželský slib řekli v angličtině před farářem. Pak měli ještě tradiční thajský obřad.

Misska si je vědoma, že svatba v Česku neplatí a o svazku říká, že je to sňatek na zkoušku.

Podle webu Expres.cz se Bezděková a její přítel zřejmě upsali jisté reality show a jejich neplatná svatba je tak jakýsi virál. Nabízí se také možnost, že šlo o propagaci turistického místa, resortu, svatebních služeb a „novomanželé“ si tak mohli udělat dovolenou zdarma.

Ještě stále úřadující Česká Miss loni v létě přiznala, že rozchod s Martinem ji moc zasáhl a zřejmě za to může i soutěž krásy. „Ano, vzala mi mého budoucího manžela,“ dodala.