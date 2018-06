Přišla jsem o budoucího manžela, říká Miss Bezděková po rozchodu

Po vašem rozchodu s přítelem Martinem se spekulovalo, že je za tím někdo třetí. Máte tedy nového muže?

Tohle je zásadní věc, kterou bych ráda uvedla na pravou míru. Nového muže rozhodně nemám a vzhledem k tomu, že se tu o této záležitosti neustále vedou diskuse, tak jsem momentálně o jednoho přišla. Nerada bych prozrazovala podrobnosti, nicméně rozhodně to nebylo tím, co se všude psalo. Prošli jsme si krizí, kterou to skončilo.

Informace, že jste se rozešla s Martinem kvůli románku s finalistou Muže roku Mirkem Dubovickým tedy není pravdivá?

Není na tom nic pravdy a mrzí mě, že proti mylným informacím nelze bojovat, i kdybych chtěla. Beru to tak, že lidé, kteří tomu věřit chtějí, tomu věří, a ti, kteří mě mají rádi, důvěřují mé verzi a stojí při mně. V Martinově kůži by se mi ale tyto články četly opravdu špatně, protože on s tím asi bojuje nejvíc.

Jaká je tedy přesná verze vašeho rozchodu?

Fiktivní verze je taková, že jsem se měla na akci Muž roku zamilovat do jednoho z finalistů a při té příležitosti byla nachytána, jak se spolu na diskotéce vášnivě líbáme. Pravda je taková, že jsme s Martinem řešili určitý problém, který se týkal jen mě a jeho. Co se všude psalo, bylo spíše posledním hřebíčkem do rakve, který vše urychlil. Zatím je to pro mě čerstvé, rozešli jsme se před týdnem, takže se s tím teprve vyrovnávám.

Andrea Bezděková a její přítel Martin Švach

S přítelem jste byla rok a půl. Dokážete si představit, že teď budete sama, nebo se na singl život na druhou stranu těšíte?

Teď to rozhodně potřebuji rozdýchat, protože Martina vidím úplně všude a nemám náladu vířit světem a říkat: „Jsem single, pojďme si užívat“. S ním jsem o nic nepřicházela, měla jsem úplně všechno, co jsem mít mohla. Také si teď spoustu věcí vyčítám a vím, že většina chyb v našem vztahu byla z mé strany. Bohužel si to člověk začne nejvíce uvědomovat, až když je pozdě.

Dá se říci, že vám Česká Miss dala korunku a vzala partnera?

Ano, vzala mi mého budoucího manžela.

Co bude teď pro vás prioritou?

Řekla bych, že se začnu trošku věnovat sama sobě. Už před pár týdny jsem si naordinovala, že chci cvičit každý lichý den, pokud to tedy budu časově stíhat. Zatím jsem na to před pár dny najela a musím říci, že mi to vychází. Trochu jsem si poupravila jídelníček, už se neláduji vším, co mě napadne. Dávám tomu trochu řád, což mi prospívá nejen na těle, ale i na duši.