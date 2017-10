Lidé kvůli mně nelapají po dechu, přiznává Miss Andrea Bezděková

O České Miss se toho v poslední době namluvilo a napsalo hodně a častokrát to nebyly jen pozitivní věci. Přesto si dívky, které soutěží krásy prošly, nemyslí, že by se měly za něco stydět. Své o tom ví i Andrea Bezděková, která nedávno předala korunku své nástupkyni. „Já ty informace neřeším. Soustředím se na svou práci a to, že jsou v soutěži nějaké pro a proti, vlastně není má věc,” přiznala Česká Miss 2016, která se stala tváří největšího kosmetického veletrhu v Praze, jenž aktuálně probíhá v Holešovicích.

Modelka přiznala, že i díky titulu si může vyzkoušet zajímavé kampaně, kterých prý v Česku moc není. „Fotili jsme vizuál na příští rok. Teď je ještě tváří veletrhu Interbeauty Renata Langmannová,” dodala Andrea, která právě po České Miss 2006 přebírá štafetu.

V sexy šatech a zajímavém líčení se cítila skvěle. Focení bez zbytečných prodlev si prý užívala. „Mám radost, že si mohu do portfolia dát i extravagantní fotky, kterých moc nemám,” pochvaluje si modelka.

Loňská královna krásy přiznala, že až po zisku titulu Česká Miss se více a podrobněji seznámila s kosmetikou. „Možná to někoho překvapí, ale já opravdu ještě před rokem nevěděla, co to šminky jsou. Postupem času jsem se učila, jak používat linky, co si dávat za make-up,” prohlásila.

Andrea Bezděková dokonce uvažuje, že by se líčit učila na škole, podobně jako to udělala i Renata Langmannová. Nyní však kvůli práci často cestuje i do zahraničí. „Jsem teď bez přítele, užívám si singl život, proto cestuji hodně za prací do ciziny. Dostala jsem kontrakt na celý rok do Portugalska. Moc mě to baví a hodně obohacuje,” pochvaluje si nové pracovní možnosti.

Česká Miss 2016 Andrea Bezděková

Usednout do letadla mezi „obyčejné“ lidi královna krásy nemá. „Nepovažuji se za celebritu, aby lidi lapali po dechu, když mě vidí. Jsem úplně obyčejná, občas někdo o mně něco napíše. Bohužel, často to jsou nesmysly, jenže to neovlivním. Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mi věří a já najednou zjistila, že mi je jedno, co si o mně myslí cizí lidi,” říká.

Kromě práci v modelingu, které má nyní dost, brunetka přemýšlela i o návratu do školy. Nechává tomu ale ještě volný průběh. „Školní rok je daleko. Přerušení školy je taková moje jediná věc, co mě mrzí, když jsem vyhrála soutěž krásy,” přiznala s tím, že by se chtěla v budoucnu věnovat především marketingu a PR aktivitám.

„Největší radost z dokončení školy by měla máma. Tenkrát nesouhlasila, abych se vůbec vrhla dělat modeling, natož pak jít do soutěže. Není totiž taková, že by si tím chtěla plnit nesplněný dětský sen. Naopak táta měl radost a byl pyšný, když jsem vyhrála. On byl ten, který to se mnou vždy všechno prožíval,” dodala.