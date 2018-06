VIDEO: Andílci přestali zpívat a raději se předvádí v sexy prádle

Je to možná i tím, že zpěv vánoční písně Santa Baby, kterou v roce 1953 původně nazpívala Eartha Kittová, tentokrát modelky nechaly na profesionálce. Známou píseň zazpívala herečka Morgan Weedová.

Andílci značky luxusního spodního prádla Adriana Lima, Elsa Hosková, Josephine Skriverová, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridgeová a Jasmine Tookesová tak dělají jen to, co umí nejlépe. Předvádí se v prádle a laškují do kamery.

Loni modelky nazpívaly vánoční koledu The 12 Days of Christmas a výsledek byl, pokud jde o pěveckou stránku, tristní. Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoelová, Lily Aldridge, Elsa Hosková, Jasmine Tookesová nebo Taylor Hillová předvedly, že mají absolutní hudební hluch.