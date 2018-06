Andie MacDowellová si schovává staré oblečení

10:52 , aktualizováno 10:52

Jedna z nejpopulárnějších hollywoodských hereček Andie MacDowellová, která zazářila mimo jiné ve filmech Čtyři svatby a jeden pohřeb, Hudson Hawk nebo Sex, lži a video, si nedávno povzdechla nad tím, jak rychle ubíhá čas a jak je to dávno, co u filmu začínala. „Je neuvěřitelné, že se ve filmovém businessu pohybuji už osmnáct let. Zdá se mi to jako pár měsíců, co jsem přijala svoji vůbec první roli ve filmu o Tarzanovi.“