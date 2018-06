Randit po letech samoty je složité, říká padesátnice MacDowellová

"Jsem v takové zvláštní situaci. Nerandila jsem už poměrně dlouho. Pocit samoty všechno změní na trochu citlivější problém. Už jen otevřít dveře této třinácté komnaty je pro mě poměrně náročné," řekla herečka pro magazín Town and Country.

Občas se ale zasní a představuje si, jak potká muže v dobovém výtahu, které fungují v Paříži. Nezáleželo by jí na tom, jak vypadá, ani kolik je mu let a přeskočila by mezi nimi jiskra.

"Pak se otevřou dveře a všechno skončí. Ale je to příjemná představa," prozradila herečka.

MacDowellová má z prvního manželství tři děti. Šestadvacetiletého syna Justina a dvě dcery. V jejich případě platí pořekadlo jaká matka, taková dcera. Dvaadvacetiletá Rainey a sedmnáctiletá Margaret jsou stejně půvabné. Herečka, která stárne s grácií, je už dlouhé roky tváří značky L'Oréal.

"Můžete vypadat sexy, a pak lacině. Když jste mladý, vystačíte si s laciným sexy. Myslím, že to ani není tak laciné, když jste mladý. Ale když budete starší, laciné to už je," dodala MacDowellová, která společně s dcerami zapózovala pro titulní stránku magazínu.