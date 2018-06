Andie MacDowellová: Krása není otázkou váhy

17:26 , aktualizováno 17:26

Více sebevědomí a větší spokojenost se sebou samými - to v rozhovoru pro časopis InStyle radí všem ženám čtyřiačtyřicetiletá herečka Andie MacDowellová. Ženy by na sobě podle ní měly přestat pořád hledat chyby a měly by se prostě považovat za krásné.