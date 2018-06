Z výběru partnerů mé matky jsem šílela, říká dcera Andie MacDowellové

Jednou si dokonce Andie MacDowellová vybrala muže, který se její dceři líbil v jednom z filmů, ve kterém hrála. Jednalo se o herce Dennise Quaida.

„Myslela jsem, že zešílím. Ptala jsem se, jestli si ze mě nedělá srandu. V tom filmu se mi líbil, ale rozhodně jsem tím nemyslela, aby si ho nastěhovala domů,“ uvedla Margaret v magazínu US Weekly.

Podle ní byla její matka vždycky velká rebelka, ač se to tak nemuselo na první pohled zdát.

Naprostá většina matek dbá na to, aby děti chodily do školy a nepolevovaly. U Andie to bylo jiné. Dětem říkala, že pokud do školy jít nechtějí, nemusejí.

„Byla benevolentní. Když jsme chtěly zmrzlinu dvakrát a víckrát denně, prostě jsme ji měly. A pak nám s klidným hlasem řekla, že jestli nechceme chodit do školy, nemusíme. A já jsem namítala, že takhle to nefunguje. Do školy se prostě chodit musí,“ smála se.

Vyrůstat vedle ikonické krásky bylo pro obě dcery Andie MacDowellové velmi těžké. Ačkoli jim všichni říkaly, že jsou matce velmi podobné a zdědily po ní krásu, stále si připadaly nedostatečně půvabné.

„Žít ve stínu slavných rodičů není taková výhra. Pořád vás s nimi porovnávají a vy máte tendence dokazovat, že jste lepší. Jednoduché to není,“ doplnila druhá dcera MacDowellové Rainey. Herečka má dohromady tři děti - Margaret, Rainey a syna Justina.