Andersonová vystavila dekolt, na přehlídce ale šokovali jiní

Po fiasku na večírku, který Pamela Andersonová a návrhář Richie Rich uspořádali s kolekcí A*MUSE v Miami, se pokusili udělat svými modely díru do světa na newyorském týdnu módy.

Hlavním tahákem byla opět Pamela Andersonová. Objevila se na molu ve stříbrném minioblečku, který zakrýval jen to nejnutnější. Dvaačtyřicetiletá hvězda sice vypadá pořád skvěle, ale svými umělými vnadami už málokoho překvapí. V médiích se objevily komentáře vyzývající vnadnou blondýnu, aby přišla konečně s něčím novým.

Svým dekoltem se snažila přilákat i na velkolepou show v nočním klubu v Miami, kde mohli movití návštěvníci strávit dokonce večer v její přítomnosti. Do klubu však přišlo jen 20 lidí a to celé akci na velkoleposti trochu ubralo (viz předchozí článek).

Na newyorské přehlídce však přilákali pozornost jiní a to nejen na molu, ale i v publiku. Někteří diváci přišli ve velmi bizarních modelech. Zřejmě chtěli návrháře inspirovat k další práci.