Scullyová a Mulder po 20 letech: Další film by byl skvělý, říkají

Čtyřiačtyřicetiletá Andersonová a dvaapadesátiletý Duchovny dorazili na festival fanoušků komiksů a sci-fi Comic-Con v kalifornském San Diegu. Natáčení nových dílů seriálu herečka vyloučila, neměla by prý o to zájem. "Film by však byl skvělý," prohlásila Andersonová.

Fanoušky zajímalo, jestli mohla mezi agenty FBI přeskočit jiskra a co by na rande dělali.

"Vyspali by se spolu," odpověděla pohotově herečka.

"A možná by šli i na večeři," doplnil trochu rezervovaně Duchovny.

Herecká dvojice si agenty zahrála v seriálu Akta X, jehož natáčení trvalo až do roku 2002. Jako Scullyová a Mulder se spolu objevili ještě v jednom videofilmu, ve dvou televizních a dvou celovečerních snímcích z let 1998 a 2008.

Duchovny pak sklidil úspěch také u kritiků coby spisovatel Hank Moody v seriálu Californication. Andersonová zase hraje policejní agentku Stellu Gibsonovou v televizním seriálu The Fall.