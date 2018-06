Andělský ples přilákal stovky lidí, na mole zazářila i Gottová

Karel Gott: Nejsem módní policajt Na Andělském plese v Žitě letos vystupoval také Zlatý hlas z Prahy Karel Gott. Do Žďáru zavítal po sedmi letech. Proč jste zavítal do Žďáru až po tak dlouhé době? To záleží na organizátorovi jestli mě chce angažovat. Sedm let je dobrý odstup. Třeba se tu ukážu za dalších sedm let. Mezi těmi vystoupeními musí být nějaká pauza, zpěvák musí být vzácný, nemůže jezdit někam každý rok. Tak to střídám a změna je pro mě život. Jak se vám líbila módní přehlídka? U Beaty Rajské to je jistota. Její dílo je osvědčené. Rád se samozřejmě podívám na přehlídku, kde jsou hezké dámy, zrovna tak na soutěž Miss, kde vystupuji každý rok. To je každého muže radost jenom se pohybovat v takovém prostředí. Co říkáte na vaši manželku Ivanu, jak jí to slušelo? Prý jste jí dokonce pomáhal s výběrem šatů. Vůbec ne. Já jenom řeknu nějaký názor nebo kritiku, ale to většinou, když už to vše proběhlo. Dopředu jsem šaty neviděl a nemluvím do toho. Nejsem návrhář nebo módní policajt, tak to nedělám. Ale jak chodila po mole, tak doma nechodí, takovou tou chůzí typickou pro modelky. Takže od zítřka budu chtít, aby se aspoň jednou takhle prošla (úsměv). Koupíte třeba ty šaty, co měla dneska na sobě? O tom budeme ještě mluvit. Já bych nenosil nic o čem nejsem sám přesvědčený, že se v tom dobře cítím. A věřím, že ani ona ne.