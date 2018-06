Andělské krásky: Fakt jsme si to užily

Drew Barrymore (1975)



Cameron Diaz (1972)

Lucy Liu (1968)

Demi Mooreová s přítelem Ashtonem Kutcherem. Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová Lucy Liu, Drew Barrymorová a Cameron Diazová na premiéře filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Bruce Willis se svou bývalou ženou Demi Mooreovou, jejím partnerem Ashtonem Kutcherem a dcerami - Rumer, Scout a Tallulah. Demi Mooreová s přítelem Ashtonem Kutcherem. Cameron Diazová a Demi Mooreová Demi Mooreová ve filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Demi Mooreová ve filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová ve filmu Charlieho andílci: Na plný pecky. Cameron Diazová Charlieho andílci: Lucy Liu, Cameron Diazová a Drew Barrymoreová. Cameron Diazová Cameron Diazová

(přichází): Jé, vy už jste tady? Bobkůůů, Bóóóbkůůů...!Drew je Bobek. Bobkůůů, Číííčóó... Hned jsou tady, promiňte. Tohle je náš sedmý stát za sedm dní a začínáme být unavené.Poznávám to podle přízvuku při buzení telefonem. Dneska ráno to bylo "Ósm chódin", takže Německo.(přichází): Bobkovi nepřinesli oběd, takže jsem musela zakročit...(přichází): Tady máš ty vitaminy, Číčo...Čemu se tak smějete?Kamarádky se o sebe vždycky starají, to je koncept celého filmu. Proto se taky Demi Moore, která hraje hlavní zápornou postavu, nedokáže naší trojici postavit. Je osamělá a nemá přátele.Nám se nedokáže postavit vůbec nikdo.Božínku, to je tak smutné! On nám nevěří! Možná se některé kolegyně chovají nesnášenlivě, ale proč si myslíte, že jsme takové všechny?Trpíme za jiné!Mám vysvětlení: když to tedy všechno jenom předstíráme, proč už spolu natáčíme druhý film? Každá z nás dospěla v kariéře k tomu největšímu luxusu na světě – můžeme si vybírat, s kým pracovat. Všechny tři jsme dřív dělaly s lidmi, které jsme neznaly a nejradši bychom je nikdy nepoznaly. Teď už pracujeme jen s tím, s kým chceme. Třeba spolu.To jsi řekla krásně, Bobku.Děkuji. To neznamená, že bychom se při natáčení různě nepošťuchovaly, abychom ze sebe dostaly to nejlepší. Ale při tom všem máme pořád čas na blbnutí...Na společné obědy v přívěsu!Na společné obědy na střeše přívěsu!To bylo jenom jednou!Tak si to musíme někdy zopakovat.Jasně! Zkrátka teď tady před vámi sedí tři živoucí důkazy o tom, jaká je pitomost, že ženy – a zvlášť ženy v našem oboru – nedokážou spolupracovat.Výborně jsme si to užily. Občas možná až trošku moc... Víte, my se docela rády smějeme.No a někdy se nám dlouho nepodařilo ze sebe vypravit něco smysluplného, což bylo malinko nepraktické zvlášť pro filmový štáb. Chudáci, koukali se na hodinky a bylo na nich vidět, jak se chtějí vrátit domů k rodinám.Dokonce jsme měli takové pořekadlo - "Lidi chtějí domů!"Pokud se pamatuju, znělo to - "Jsou čtyři ráno a lidi chtějí domů."Jenže my si někdy nemohly pomoct, jako dneska ráno...To bylo vážně neuvěřitelný!Tu videokazetu od nich musíme koupit!Ráno jsme dávaly rozhovory do televizí. V pokoji stála pohovka, na tu byla napevno namířená kamera, my odpovídáme novinářům a já už nevím, kdo co řekl...Lucy to byla!Lucy řekla něco, čemu se začala smát Cameron, a to byste musel slyšet - ona se směje tak, že se musím vždycky začít smát i já. Jenže tentokrát mě rozesmála tak, že to už nevydržela ani Lucy, a pak asi po dvou minutách už na pohovce neseděl nikdo. Kamera pořád běží, ale v záběru nikdo není. Já ležím na podlaze za pohovkou, Drew...Já musela utéct, roztekl se mi mejkap. Lucy mě šla uklidnit, ale přitom šlápla Cameron na ruku...Chudinka! Ale to ne, my ten pásek od nich koupíme na památku.Ne, holky, teď vážně!Seriózně! Ať mluví Lucy!No tak se na něco zeptejte, na co se normálně ptáte hereček. Třeba na kostýmy.Jo, zeptejte se nás, kolik kostýmů ve filmu máme!Jak nehodí?V podpatcích jde kung-fu líp než běhání, já v tom běhám nerada.Já dělám ve vysokých podpatcích ráda úplně všechno... (smíchSlyšíte? Říká - "Lidi chtějí domů!" (smích)(překřikuje ostatní) A takhle to vypadá úplně pořád.Já se smála nejmíňkrát. Jo, byla jsem občas malinko hysterická...Ještě nevíme!Nějaký hodně hodně nezávislý divadlo!Jo! Regionální!Cameron, ty dobře tancuješ, Lucy dobře zpívá a já... já budu bubnovat!Né, ty budeš hrát NA HARMONIKU! (dlouhotrvající smích)(Drew kokrhá. Nebo možná předstírat hru na harmoniku.)(Další dlouhotrvající smích.)Jasně!Budu Máááša...To by nikdo nepřekousnul!Vy si z nás děláte legraci, my ale víme, že ten náš film není žádné raketové inženýrství... čemu se smějete? Snažím se jen být skromná. Není to Čechov, ale komedie. Jenže při natáčení komedie se musíte bavit i vy, jinak je to poznat. Charlieho andílci mají jednoduché poselství: mějte se rádi, buďte dobří přátelé, spolupracujte na řešení problémů. Takže jsme se během natáčení chovaly stejně. Byla to velmi intenzivní práce, dělalo se pozdě do noci, byli jsme všichni hrozně unavení. Ale tím, že se nám dařilo udržovat dobrou náladu, se nám dařilo držet štáb v pohybu. Všichni to ocenili a všichni si to užili.Jo, fakt jsme si to užily.Ty nejsi štáb! Ale šašci na place jsme nebyly jenom my. Náš režisér všechny taky neustále rozveseloval. Vyvolával: "Je tu v komparsu někdo, kdo nemá žádnou větu? Rozdávám věty! Věty na prodej!"Jo, takhle jednou rozdal i jednu moji.Cirkus?! No dovolte!My jsme náhodou PROFESIONÁLKY!Já bych to ráda uvedla na pravou míru.Ne, já to uvedu na pravou míru. Takové věci jako dneska se nám stávají velmi zřídka, maximálně jednou dvakrát denně. Jinak máme nad sebou dokonalou sebekontrolu.John Cleese je báječný člověk a já jsem s ním pracovala nejvíc, takže se k němu vyjádřím.Vyjádři se.Charlieho Andílci 2 je film, ve kterém se dozvíte hodně o minulosti všech tří hrdinek. Slavný britský herec a komik John Cleese tvoří minulost mojí postavy, za což jsem mu vděčná. Osobně si myslím,že díky němu mám mnohem lepší minulost než tyhle dvě. Je to nejen úžasný herec, ale hlavně autor. A zrovna on vymyslel spoustu věcí, které se pak ve filmu použily. A taky mi podepsal všechny DVD svých filmů a dodnes mi píše a podepisuje se "tvůj táta".Když vymýšlíte pokračování Charlieho andílků, narazíte na fakt, že už je není kam rozvíjet. Jsou absolutně dokonalé. Běhají na těch svých vysokých podpatcích...Jo! Na podpatcích!... skáčou, kopou, střílejí a ani si přitom nerozmažou rtěnku. Jenže když pak přijdou domů a tam je čeká třeba tatínek, získávají nový rozměr. Každá z našich hrdinek má v druhém dílu nějaké osobní problémy.(ukazuje si na prsa).(Dlouhotrvající smích.)No, je to prostě žena. A silná žena si nevyholí hlavu, neobleče nátělník, nezapálí doutník a nechová se jako chlap. Andílci jsou ženské, a přitom silné, a to je na nich zajímavé. Není to, že se člověk podívá ráno do zrcadla a zařve jako lev...(řve jako lev)Dlouhotrvající smích.Andílci vážně modernizují ženské hrdinky. Vzpomeňte si na staré filmy – tam byla žena vždycky přívažkem muže. A když v šedesátých letech nastupovaly první ženy do armády, třeba k parašutistům, musely si oblékat mužské uniformy, které jim naprosto nevyhovovaly, protože...(ukazuje si na prsa).(Dlouhotrvající smích.)Naše hrdinky dokazují, že žena nemusí být chlap. Žena může chlapy přes den mlátit a zároveň večer milovat. Ale to je jenom jedna z vrstev našeho filmu, je to sice akční komedie, která má hlavně pobavit, ale třeba se jí může podařit změnit pohled společnosti na ženy. Ale to bych se nerada zakecala a byla trapná...Ale povedlo se ti to.(Dlouhotrvající smích...)Narozena v jedné z nejdůležitější anglo-amerických hereckých rodin debutovala ve filmu už v pěti letech. V sedmi se objevila ve Spielbergově filmu E. T. – Mimozemšťan a stala se z ní jedna z nejslavnějších dětských hereček. Sláva vedla k drogám (ve třinácti), pózování v Playboyi (v šestnácti) a protialkoholní léčebně (v sedmnácti). Dnes má vedle padesáti filmů včetně filmu Woodyho Allena Všichni říkají: Miluji tě za sebou i založení velmi úspěšné produkční společnosti, která produkuje i Charlieho andílky.Modelka s americko-kubánsko-německou krví, v šestnácti odešla z domova a živila se modelingem ve všech koutech světa. Svou filmovou kariéru odstartovala filmem Maska (1994) s Jimem Carreyem, po jehož úspěchu sympaticky zkoušela štěstí v nezávislých produkcích (Hlava nad vodou, 1996), aby pak zakotvila v hitech jako Něco na té Mary je (1998) nebo Charlieho andílci (2000). To, že si ji Spielberg vybral do Minority Report a Scorsese do Gangů New Yorku (oba 2002), svědčí o tom, že má šanci přehrát se do vážnějších rolí.Nejstarší a nejpracovitější z trojice – narozena v Americe, vystudovala vysokou školu (vyznamenání v oboru čínština a čínská kultura), ale pak pracovala jako servírka, dokud nezískala role v televizních seriálech (Beverly Hills 90210, Pohotovost, Akta X). Ve filmu debutovala v Jerry Maguire s Tomem Cruisem, ale nejvíce slávy jí přinesla role Ling v Ally McBealové. Nyní se stává hvězdou akčních filmů (Tělo na tělo, Rytíři ze Šanghaje), hodně se čeká na její výkon v novém filmu Quentina Tarantina Kill Bill.