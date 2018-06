Andělská Kerndlová: od přítele se nehnula ani na krok

Zpěvačka vystoupila s písničkou Anděl, která na stejnojmeném předávání nemohla chybět. I když Kerndlová nespadala mezi nominované, slavnostní večer si po boku svého přítele užívala. "Nemrzí mě, že dneska nemám žádnou cenu, můj život nestojí na tom, že nějakou cenu dostanu. Já dělám to, co mě baví, jsem ráda, že se to líbí lidem a jestli za to dostanu nějakou cenu... Potěšilo by mě to, samozřejmě, ale nemůžu říct, že bych z toho byla nějaká nešťastná," usmívala se bývalá členka dívčího tria Black Milk.

VIDEO: Jak se slavilo po Andělech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dcera jazzového zpěváka Ladislava Kerndla se celý večer držela svého přítele a manažera v jedné osobě Reného Mayera. "Jsme spolu pět let, ale neplánujeme žádnou změnu. Vyhovuje nám to, jak to máme, ale nevidím důvod brát se, nebo mít děti, na to je ještě čas," přiznala Kerndlová.

"Hodně nás spojuje práce, takže náš život není stereotypní. Řešíme spolu hudbu, nové písničky, máme i společné koníčky," prozradila Kerndlová, která si pochvaluje i vztah svého přítele s jejími rodiči. "Naši ho mají hrozně rádi, kdykoliv můžeme, tak za nimi jezdíme. Oni jsou šťastní, když vědí, že já jsem šťastná."

Objev roku ankety Český slavík Marek Ztracený svoji nominaci tentokrát neproměnil. "Samozřejmě, že mě to trochu mrzí, ale já to beru jako úspěšný večer. To, že jsem byl nominovaný, ke pro mě úspěch, a že to neproběhlo, to se prostě stává. Moje předsevzetí už proběhlo a díky bohu za to. Jen mě trochu mrzí, že tu cenu nezískal Tomáš Klus, protože je prostě super kluk," řekl Marek Ztracený, kterého v kategorii Objev roku porazila kapela Toxique.

Zpěváka Tomáše Kluse přišla podpořit i zpěvačka Aneta Langerová, která se překvapivě neobjevila mezi nominovanými. "Dneska jsem tady hlavně kvůli Tomášovi Klusovi, kterého mám strašně ráda," přiznala Langerová, které fakt, že si žádnou sošku Anděla domů neodnesla, náladu rozhodně nezkazil. "Proč bych měla být nominovaná? Letos jsem nevydala žádnou desku, takže až příští rok," dodala zpěvačka.

Během večera se na pódiu představila mimo jiné i zpěvačka Dara Rolins, mladá hvězdička Ewa Farna nebo kapela Kryštof v čele s Richardem Krajčem, který si zároveň odnesl Anděla za skupinu a skladbu roku.

Krajčo navíc celý večer moderoval za pomoci svého kolegy z hitparády Medúza Aleše Juchelky. Duet v písničce Navěky si spolu střihli Aneta Langerová a Tomáš Klus, došlo i na kapelu Čechomor, objev roku Toxique nebo slovenského zpěváka Miroslava Žbirku. Zpestřením večera pak pro diváky jistě bylo vystoupení německé kapely Aloha From Hell.