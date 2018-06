Andělem je pro Dana Bártu jeho přítelkyně

12:53 , aktualizováno 12:53

Zatímco se předávání Andělů v přímém televizním přenosu rozjíždělo nesnesitelně ztuha, večírek po tom všem nečekal ani vteřinu. Rovnou spadl do diskotéky. Celonoční hvězdou se neomylně stal Dan Bárta, který zůstal do čtyř do rána. Přivedl si svoji přítelkyni a butylku vodky v kapse. Z obojího celý večer notně ochutnával.

