Chtěl jsem to odpískat, říká Leoš Mareš o gangnam stylu na Andělech

Byl to váš nápad odstartovat Anděly vlastní prezentací gangnam stylu?

Ano. Říkal jsem si, že show musí začít svižně, úderně, prostě velkolepě jako v cizině. A protože je gangnam style fenomén internetu, šel jsem do toho. Text jsem vymyslel sám, chtěl jsem v něm zdůraznit, že večer bude v duchu pocty těm, kteří muzice rozumí. Musím ale říct, že ještě v pátek jsem chtěl celé číslo odpískat. Když jsem si ho zkoušel, došlo mi, že to nebude jednoduché. Nakonec jsem podlehl tlaku ostatních a sedmnáct hodin před přenosem jsem nedělal nic jiného, než že jsem se učil ten text. Jen mě mrzí, že mi nevyšel konec, i když divák to nepostřehl. Místo sedmi kategorií jsem stihl v zrychleném tempu vyjmenovat jen asi tři nebo čtyři.

Jak se vám jinak moderovalo?

Krásně. Pro mě to byl návrat domů. Dvacet let pracuji jako moderátor v rádiu, stejně dlouhou dobu se živím jako DJ, takže hudební ceny jsou něco, co mě hrozně baví. Být mezi lidmi, kteří v muzice něco dokázali, a mít za sebou velkou scénu, je prostě nádhera.

Vůbec poprvé jste se objevil v České televizi jako moderátor. Kdo vás oslovil ke spolupráci?

Oslovil mě Lewron music center, tedy agentura, která Anděly pořádá. Nebylo to tedy tak, že by mě oslovila přímo Česká televize. Ta mě schvalovala až poté, co jsem se s pořadatelem domluvil na podmínkách. Generální ředitel Petr Dvořák dokonce měl obavy, aby to nevypadalo, že mě na ČT tahá z pozice bývalého ředitele Novy, kde jsem působil. Tak to nebylo.



Do Dvorany slávy hudebních Andělů vstoupil Pavel Bobek.

Co vás během přenosu nejvíc dostalo?

Z profesního hlediska asi to, že jsem moderoval bez jediné reklamní přestávky. Žádné čurání, prostě přímák v kuse. A jinak to byl určitě okamžik, kdy do Dvorany slávy vstoupil Pavel Bobek. Dostalo mě to stejně jako všechny v sále. Třeba Richard Krajčo a Vojta Dyk, kteří seděli v první řadě, na Pavla Bobka hleděli jako na Ježíška. A nedivím se jim. Byl to krásný okamžik.

Andělé jsou rozdaní Kapela Kryštof má dvě sošky, ostatní po jedné

Za zmínku stojí i další hit internetu, harlem shake, který jste natočil v rytmu Andělů. Jak se zrodil tenhle nápad?

To byla naprosto neplánovaná a spontánní akce. Když jsme po osmi hodinách dotočili oficiální upoutávky na Anděly, tak jsem si řekl, že bychom z fóru mohli natočit i harlem shake. Dva ze sedmi andělů mezitím odešli, osvětlovači už zhasli a už to vypadalo, že zůstanu jen u nápadu. Ale protože mi došlo, že by mi bylo líto, kdyby se to nerealizovalo, tak jsem je všechny na poslední chvíli přemluvil a během deseti minut bylo hotovo. Klip má celkem úspěch. Vidělo ho kolem dvou set tisíc lidí.