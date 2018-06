Anastacia se po třech letech rozvádí

Jednačtyřicetiletá zpěvačka si brala svého bodyguarda Newtona v dubnu 2007 v Mexiku. O šest let starší osobní strážce jí tehdy slíbil, že ji bude ochraňovat navždy. Zpěvačce ale tři roky stačily.

Rozvod podle všeho proběhne velmi rychle, protože dvojice spolu podepsala předmanželskou smlouvu a vyrovnání majetku tak bude velmi rychlé a snadné. Manželé nemají ani žádné společné potomky. "Rozhodli jsme se děti nemít. Manžel už má dva syny a s těmi jsem se sblížila," řekla zpěvačka.

Anastacia se ovšem stále usmívá. Životní optimismus jí nechybí i díky tomu, že od dětství bojuje s vážnými chorobami. "Měla jsem rakovinu prsu, mám Crohnovu chorobu od třinácti let a mám srdeční chorobu. Pro mě je to normální a naučilo mě to smát se neštěstí. Některým věcem prostě nemůžete zamezit," věří zpěvačka.