Anastacia: Po oboustranné mastektomii jsem měla deprese

"Trpěla jsem depresí, ale jen proto, že jsem brala léky na tištění bolesti. Nechtěla jsem je vůbec užívat, já totiž nemám ráda žádné léky, vůbec, ale tentokrát jsem musela a velmi vás to zatíží. Byla to totiž bolest, ze které jsem málem zešílela, víte. Na to jsem nebyla absolutně připravená," svěřila v rozhovoru pro magazín Hello! Anastacia.

V roce 2003, když zpěvačce rakovinu prsu diagnostikovali poprvé, podstoupila operace a ozařování. Loni se rozhodla pro odstranění obou ňader, stejně jako Angelina Jolie nebo Sharon Osbourne. V červenci 2013 pak fanouškům oznámila, že rakovinu opět porazila (více zde).

Zpěvačka, která od mládí navíc trpí závažnou Crohnovou chorobou a supraventrikulární tachykardií, se snaží na riziko rakoviny stále upozorňovat. Udělala to i před pěti lety, když byla v Praze. Před koncertem v Tesla Areně předala šek na 50 tisíc korun onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice.