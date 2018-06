Anastacia léta používá botox, vrásky ji děsí víc než ztráta mimiky

"Moje rýhy v čele mě děsí. Mám to po mámě, která má permanentní rýhy na čele. Je to rodinný rys. A já se toho ráda zbavuji botoxem, nechávám si ho píchat na dvě místa na čele. Používám ho od roku 2003," přiznala Anastacia.

Podle nové studie, o které informovala agentura Korzo, si ale zpěvačka botoxem moc nepomůže. Jeho užívání totiž může způsobit dokonce vrásky nové. Znehybnění některých obličejových totiž podle odborníků často vede ke zvýšenému zapojení jiných svalových partií. Doktor David Becker, lektor dermatologie na Weill Cornell Medical College v New Yorku, přišel na to, že i když je část obličeje znehybněna botoxem, tvář se dál bude snažit o mimiku.

"Paralýza skupiny svalů vede k zapojení jiných svalových skupin. Obličeji je vlastní snažit se nahradit činnost, která byla zablokována. To vede ke zvýšené aktivitě v obličejových partiích, které nebyly paralyzovány," řekl doktor Becker.

Lidé, kteří si dávají botoxem znehybnit čelo, tak podle listu Daily Mail nejspíš skončí s výraznějšími vráskami u kořene nosu. Mezi další známé vedlejší účinky botoxu patří snížení pozice obočí a pokleslá víčka.

Anastacia se ale nebojí a pro dokonalý vzhled je ochotna svěřit se i do rukou plastických chirurgů.

"Klidně bych se nechala operovat, kdybych měla pocit, že to potřebuju. Myslím, že by na tom mohla vzniknout závislost, pokud bych měla špatný vztah k vlastnímu tělu, ale jsem v tomto směru v pohodě, líbí se mi, jak vypadám, ačkoli docela trvá, než se člověk do tohoto stavu dostane. Vše, čím jsem prošla, ovlivnilo moje sebevědomí," dodala hudební hvězda.