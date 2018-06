ANALÝZA: Rozchod Marešovi příliš sympatií nepřinese

V malém českém rybníčku se pohybuje řadu let, sám zastupoval známé osobnosti a o PR nyní přednáší na Univerzitě Jana Amose Komenského. Že by rozchod byl ze strany známého moderátora nějaký kalkul, si nemyslí. "Leoš je zkušený matador a s médii to umí, ale v tomto případě nevím, co by mohl získat," míní Sidovský. "Navíc momentálně nemá žádný televizní hit, který by mu na obrazovce pomohl zlepšit momentální image padoucha. Zatím z mého pohledu reaguje jeho manželka lépe než on. A Leoš by měl vědět, že veřejnost obyčejně vždy stojí na straně slabšího a opuštěného."

Žít po boku známé osobnosti je pro jejich "neznámé" partnery častým problémem. Tlak, kterému zpravidla chtě nechtě čelí, nemusí vždy rozdýchat. A ve chvíli, kdy někdo slavný plní strany novin denně, navíc nepříjemnými zprávami, jeho partnerský život to nemusí ustát.

"Život se slavnou osobností zvládnou buď silné osobnosti nebo flegmatici. V naprosté většině případů se musí vyrovnat s faktem, že je veřejnost vnímá jako partnera té hvězdy, a mnohdy se stane, že ti méně chytří uvěří, že jsou vlastně také celebrity," popisuje Sidovský další častý jev a pokračuje: "Výborně se s rolí partnerky vyrovnává například Ivana Gottová. Vedle mezinárodní celebrity si zachovává důstojnost, pochopila, že by se neměla mediálně prosazovat díky slávě manžela. Anonymním partnerům často pomáhá, že mají své kariéry v jiných oborech, takže nejsou veřejností považováni za jakýsi přívažek. Výhodu mají lidé, kteří si zájem médií nijak nepřipouští a žijí si svůj život bez závislosti na slávě partnera."

Že život někomu nevyjde právě v důsledku velké mediální pozornosti, kterou dotyčný "no name" partner těžce snáší, je zcela běžný jev. Existují ale i výjimky. "Takových příkladů je několik doma i ve světě. Lidé na špičce často uvěří, že z vrcholu nespadnou a přestanou rozeznávat, kdo to s nimi jak myslí. Změní se ale i lidé kolem nich, teď jsou přece kamarádi celebrity, takže orientace v té virtuální realitě bývá složitá. Vítězí ti, kteří pochopí, že peníze utratí, sláva pomine a partneři nebo přátelé z dob neslavných, bývají jediné, co jim zbyde," zdůrazňuje mediální expert.

"Mediální tlak určitě zamával vztahem Jiřího Pomeje a Ivety Bartošové, myslím, že i Monika Absolonová a Lucie Bílá si ztěžovaly na to, že tisk jejich partnery vždycky vyplaší. Na druhou stranu známe vztahy, které drží léta, sláva nesláva - například Elton John a David Furnish nebo Miloš a Martina Formanovi," uzavírá Janis Sidovský.

