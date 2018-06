Analgetika na českém talíři

Stejně svízelné jako bolest změřit je objektivně vyjádřit, nakolik se kde lékaři věnují její léčbě. Světová zdravotnická organizace srovnává spotřebu analgetik, a to prostřednictvím počtu takzvaných definovaných denních dávek připadajících na 1000 obyvatel a jeden den. Ne náhodou zaostávají postkomunistické státy ve spotřebě analgetik s centrálním působením, kam patří morfin a jeho deriváty přírodního i syntetického původu, za vyspělými zeměmi, byť čísla stoupají. Co naopak klesá, je spotřeba antipyretik, například derivátů kyseliny acetylsalycilové a paracetamolu. Znamená to snad, že se lidé přestávají cpát prášky proti bolestem hlava nehlava? Možná. Tomu, kdo ví, že u nás zároveň výrazně stoupá spotřeba antirevmatik (ibuprofen, diclofenac...), však může na mysli vytanout otázka: Nenahrazují náhodou lékaři levnější preparáty, za které musí ovšem už dnes pacienti platit, protizánětlivými léky, jež jsou sice mnohem dražší, zato na předpis?