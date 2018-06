Anakonda z filmového hororu žije !

Podle agentury EFE "vraždící anakondě" stačilo jen pár dní na to, aby se zásluhou tisku stala mýtem zdejšího kraje, v němž až doposud vládl jistý "mohán", bytost podobná lidské, která ovšem děsí rybáře a unáší těhotné ženy.Anakonda dnes nahání hrůzu obyvatelům a rybářům u jezera Los Toros, v jehož vodách zmizel Alexander Godoy loni 7. listopadu. Letos 20. května prokurátor oprášil archív, v němž leželo oznámení jediného svědka události, Alexandrova otce Medarda Godoye, jehož vyprávění vyneslo na světlo nové ibaguéské "monstrum"."Lidé spekulují. Jedni říkají, že spatřili hada mimořádných rozměrů; druzí ujišťují, že je zelený a chlupatý, nicméně dosud nebyla existence tohoto zvířete dokázána," vysvětluje prokurátor pověřený vyšetřováním případu Carlos Arturo Serrato.Onoho 7.listopadu odpoledne stál Alexander ve vodě jezera Los Toros, která mu sahala jen po kolena, v ruce držel rybářskou síť a spolu s otcem lovil ryby. Najednou začal křičet: "Nějaké zvíře mě táhne!" Ačkoliv se jeho otec ihned vrhl do vody ve snaze mu pomoci, už nemohl zabránit tomu, aby ho laguna pohltila.Tělo nešťastného mladíka bylo objeveno druhý den na břehu jezera a soudní pitva prokázala, že zemřel v důsledku "mechanického udušení", zřejmě nějakým zvířetem, poznamenává prokurátor.Během následujících sedmi měsíců Medardo trval na tom, aby prokuratura vyšetřila, "kdo" nebo "co" zabilo jeho syna, nikdo však nebral vážně jeho svědectví, že to byl ohromný plaz.Teprve před několika dny úřad departementu Tolima pro životní prostředí nastražil v okolí jezera tři pasti, aby se do nich zvíře chytilo, pokud to není jen nový mýtus.Odborník úřadu Robinson Lazo upozorňuje, že anakonda je zástupce kolumbijské divoké fauny, ale že jejím přirozeným prostředím je amazonský prales. Bylo by však nebezpečné, kdyby některý jedinec žil v okolí nějakého města. "Oficiálně nebylo možné existenci tohoto živočicha prokázat," dodal Lazo, který o údajném autorovi mládencovy smrti vyjádřil pochybnosti, neboť pro hada je velmi obtížné spolknout člověka."Je možné, že zvíře ho pouze zabilo, avšak nemohlo ho spolknout," poznamenal s ohledem na skutečnost, že Alexandrova mrtvola byla nedotčená.Ten, kdo ho zabil, musel vynaložit velkou sílu, aby si odnesl "zkušeného rybáře, mladého a mohutného muže," zdůraznil prokurátor.V úřadu si vysvětlují objevení se anakondy v Ibagué (správní středisko Tolimy) v centrálním systému kolumbijských And snad jedině rozmarem někoho, kdo si anakondu přivezl z amazonské džungle, a když začala být agresivní, rozhodl se jí zbavit.Jiná hypotéza ukazuje na majitele půdy, kde se laguna nachází, který mohl mít zájem na tom, aby rybáři nevstupovali na jeho pozemek.Hosté kaváren v Ibagué si vyprávějí, že zmizelo dalších pět rybářů, že plaz měří devět metrů, že byl zakázán rybolov a že není radno se tam vracet. Jen pověsti a obavy, a možná další mýtus jako "mohán".