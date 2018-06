Aňa musela kojit na schodech

Přesně tak, na schodišti za závěsem, musela nakrmit svoji dceru v kině Lucerna, kde probíhala benefiční akce filmu Medvídek spojená s jeho projekcí, dortováním a křtem speciální kolekce ťapek od firmy Baťa. Když nakrmená a spokojená holčička usnula v kočárku, mohla se její maminka spolu se svými kolegy z filmu Táňou Vilhelmovou a Ivanem Trojanem proměnit v cukrářku a zdobit dorty, které se posléze daly do dražby. A právě Aňa se projevila, stejně jako její filmová postava, jako zdatná cukrářka.

Vilhelmová doma nepeče

"Dlouho jsem se tomu nevěnovala, ale zrovna nedávno jsem musela péct dva dorty, tak jsem měla trochu natrénováno," smála se. "Kdysi jsem ale pekla hodně, a když je na to čas, tak mě to hodně baví." Zato Táňa s Ivanem si libovali, jak měli práci s dorty usnadněnou, protože všechno bylo předem nachystané, včetně korpusů. "Natrénováno opravdu nemám, tohle byl můj asi pátý dort," přiznala Táňa. "Ale doufám, že se mi podaří vzít kousek domů synovi. Přijde manžel, tak snad ho pro něj vydraží," doufala.

Jen z peněžní sbírky a dražby ťapek s logem medvídka se podařilo vybrat téměř 94 tisíc. O ty se na místě podělily nadace Terezy Maxové, sdružení Anabell pomáhající ženám trpícím mentální anorexií a bulimií a Klub nemocných cystickou fibrózou, jehož patronem je právě Ivan Trojan. Vybrané věcné dary Aňa s Táňou zpeněží ve svém tradičním Vánočním bazaru v Mokré čtvrti, který se každoročně koná poslední víkend před Vánoci.