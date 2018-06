Aňa Geislerová zapózovala se sestrou. A přiznala boje o oblečení

LELA GEISLEROVÁ

VÝTVARNICE, SESTRA ANI GEISLEROVÉ

JAK SE MI LÍBÍ SESTŘINA MÓDNÍ KOLEKCE

Jsem nadšená, jak to dopadlo. Pracovaly jsme společně a hrozně mě to bavilo. Ty věci vypadají krásně a ani jsem si neuměla představit, že to tak vyjde. Já sice nosím věci, které by si Aňa asi nevzala, ale shodneme se na tom, co je pro nás krásné. Jediná výjimka, které jsem si vědoma, jsou moje přechodné inklinace k cikánství včetně vrstvení dlouhých sukní, cingrlat a falešného zlata v co největším množství.

CO MĚ PRÁVĚ ZAMĚSTNÁVÁ

Vymýšlím komiks pro další vydání Brutta a sestavujeme s Ester Kočičkovou, Petrou Nesvačilovou a dalšími interprety novou verzi Kabaretu až tančírny U falešné kočičky v Malostranské besedě, který začne už v září.

PROČ KRESLÍM KOMIKSY

Je to pro mě forma vyjádření, která mi vyhovuje. Můžu vyprávět příběh přesně tak, jak chci. Tam, kdyby chyběla slova, dokážu svou představu nakreslit.

KDY JSME SI S AŇOU NEROZUMĚLY

Nemůžu říct, že bych sestru někdy nesnášela, ale v určitém období jsme se tak nějak míjely. Nepokoje způsobené bojem o jisté kusy oblečení dováděly Aňu k zuřivosti a mě k sebelítosti. To byl vrchol našeho emočního nesouladu.

KDY JSME SI BYLY NEJBLIŽŠÍ

Sestry jsou má nejbližší základní součást stále.

JAKÉ MĚLO VÝHODY, ŽE JSEM ZE TŘÍ SESTER NEJSTARŠÍ

Dostávala jsem první na talíř. Jiné výhody si nevybavuju. Nevýhodou je, že vám často říkají, že starší a moudřejší má ustoupit.

CO DĚLÁM V LÉTĚ

Trávím léto na chalupě. Půl léta se sestrami a druhou v blaženém očekávání, že mě někdo navštíví. Chalupa je moje nejmilejší místo. Ráda si tam hraju v potoce.

CO NA SESTŘE OBDIVUJU

Její tempo, její energii, že toho tolik zvládá a že si umí krásně užívat život. V její přítomnosti je všechno jako slavnost. Rozzařuje a mám ráda, jak se chechtá.

JAK DOBŘE JI ZNÁM:

Jaký dárek by Aně udělal radost?

Dárek by mohl být cokoliv, ale nejvíc bych jí přála jachtu zaparkovanou v Benátkách u kasina, vybavenou večerními róbami, třemi chůvami a bednami šampaňského.

Aňa: Já všechno mám. Moje babička to vždycky říkala a mě to rozčilovalo, ale teď se mi ani nechce říkat nic jiného. Samozřejmě, že jachty, diamanty a luxusní auta mě neurazí nikdy.

AŇA GEISLEROVÁ

HEREČKA, SESTRA LELY GEISLEROVÉ

JAK JSEM NAVRHLA VLASTNÍ MÓDNÍ KOLEKCI

Byla to situace, kdy si člověk může splnit další sen. Nejtěžší bylo věřit svému nápadu, opakovaně se jím zabývat a nepřidělávat další a další věci. Jinak to byl úžasný zážitek a já věřím, že někdo tomu nakonec uvěří stejně jako my s Lelou.

JAK JSME V MLÁDÍ ŘEŠILY NEDOSTATEK OBLEČENÍ

Sestra Ester byla v klidu, ta byla malinká. Ale my s Lelou jsme vedly kruté boje a zákeřné strategie k získání oblečení té druhé. Násilí, lež a krádež byly to nejlaskavější.

CO DĚLÁM S OBLEČENÍM, KTERÉ MĚ UŽ NEBAVÍ

Většinou ho posílám dál v rodině. Taky archivujeme pro vnučky, protože my jsme ty babiččiny poklady taky dost vynosily a některé ještě pořád nosíme.

JAK TRÁVÍM LÉTO

Chalupa se sestrami, práce, přátelé, pokus o odjezd na last vteřinu na dovolenou a pak zase dokola to samé. Krása. Idyla.

JAKÁ PRÁCE MĚ ČEKÁ

Film Nevinnost s Honzou Hřebejkem, seriál V odborné péči s Petrem Zelenkou a Markem Najbrtem na HBO, pak Bazar, další kolekce... A průběžně pracuju na tom, abych se nezbláznila a aby se mí nejdražší nezbláznili ze mě.

CO OBDIVUJU NA SESTŘE LELE

Všechno. Její tempo, které je mimo tempo celého světa, její práci, její zlozvyky, sílu, flegmatičnost, oči, vaření a její talent vypravěče. Je nejvtipnější vypravěč a pozorovatel detailů lidského života.

KTERÁ Z NÁS MÁ KLADNĚJŠÍ VZTAH K DOMÁCÍM PRACÍM

Teď jsme na chalupě vařily společně a to bylo ideální. Doplňujeme se všechny tři sestry naprosto dokonale.

JAK ČASTO SE VÍDÁME

My neumíme nic moc dopředu naplánovat, takže vše je otázkou náhody. Nejvíce se vídáme o narozeninách a těch je v naší rodině tolik, že je to téměř pořád.

JAK DOBŘE JI ZNÁM:

Jaký dárek by Lele udělal radost?

Vím, že cokoliv. Nejčastěji si dáváme oblečení a bizár úlovky z vetešnictví, něco, co by nikdo jiný nekoupil. Ale já bych jí teď darovala vilu v Toskánsku. Aspoň na měsíc, plnou jejích přátel, s kuchařem, cikánskou kapelou neustále připravenou hrát a pro každého vozík tažený koníkem nebo oslíkem, na kterých by k ránu vyjížděli drancovat vinice. Lela: Radost mi udělalo neomezené množství cingrlátek, falešného zlata a letní slavnost, na kterou dorazí všichni mí přátelé.