Geislerová: Během Bazaru jsme s Táňou pořád těhotné nebo kojící

"Jak to popsat zábavně? Lidi vezmou věci z ledničky, ze skříně, prostě všechno, co by mohlo někomu udělat radost. My pak s Táňou na ně čekáme v Divadle Disk, přebereme si ty batohy s věcmi a všem lidem tam hned nalijeme a pak pořád naléváme. Proto Bazar v Mokré čtvrti," popsala akci Geislerová.

"Zdálo by se, že z toho nalévání máme s Táňou Vilhelmovou největší užitek my, ale my jsme během deseti let, co se tomu věnujeme, neustále buď těhotné nebo kojící, takže nás se nalévání netýká," vysvětlila herečka, která také sama přispívá. "Ano, i děti se účastní. Vytřídí hračky a dají je do Bazaru."

Vybrané peníze dříve dělili podle herečky dost "pankáčsky", hned ten večer je fyzicky předali někomu, kdo byl pro ten rok předem vybraný. Každý rok je dávají někomu jinému. Jednou to bylo na divadlo, kde hrají bezdomovci, jindy zase na poníky určené pro hippoterapii. Koncert po jejich Bazaru je 20. prosince v Lucerně.

Geislerová v Show Jana Krause ale prozradila i to, že se chystá hrát v divadle. "Zatím je to v jednání, mělo by to být divadlo pro dva herce. Ale vlastně nevím, jak to budu zvládat. Jsou to najednou dopředu obsazené večery a zkoušky. Hrozně by se mi to ale líbilo," řekla herečka a dodala, že ve hře vystupují dvě postavy, psychiatr a pacientka.

Aňa Geislerová, Ben Cristovao a Jaroslav Flegr v Show Jana Krause

"Tak si říkám, že se mi snad nestane, že bych se do toho až tak moc položila. Třeba když jsem hrála v Líbánkách těhotnou, tak jsem pak za měsíc otěhotněla. Mně se to dost často stává, že role, které hraju, se mi pak prolínají do života."

Pozvání na červenou sedačku přijali také zpěvák Ben Cristovao a biolog Jaroslav Flegr.