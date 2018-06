Ve skutečnosti mám menší prsa, říká Aňa Geislerová o své figuríně

"Bylo to zajímavý. Ono to tak trochu vypadá jako nějaká hra, legrace. Ale to jsou lidi, kteří se tomu se vší vážností věnují. Osobně bych ale ubrala v prsou. To nevím, kde si kdo vymyslel," řekla Aňa Geislerová.

Svou figurínu, nebo spíš figuru, by vylepšil také Roman Šebrle.

"Trošku by to možná bylo lepší, kdyby mě to chytlo v dobách mé slávy. Že bych byl víc svalnatější a trošku víc vyrýsovanější," řekl desetibojař (jeho první reakce na svou sochu zde).

Zvláštní pocit při pohledu sama na sebe prý prožívaly zpěvačka Lucie Bílá i moderátorka Jolana Voldánová.

"Musím říct, že to předčilo moje očekávání," prozradila Voldánová, která podle moderátora otevíracího večera Leoše Mareše svou sochu neustále hladila po vlasech a udělala si s ní také selfie.

"Skenovali mi celou postavu. Oblékli mě do přiléhavého trikotu a měřili mě ze všech stran skenerem," popsala proces výroby Helena Vondráčková, která pro sochu věnovala své šaty, v nichž zpívala v newyorské Carnegie Hall.

Zpěvačka je v muzeu na jednom pódiu s kolegou Karlem Gottem, který svou sochu sám přičísl, zatímco modelka Tereza Maxová jí úplně změnila účes.

Návštěvníci v Musée Grévin Praha, které je teprve druhou zahraniční pobočkou slavného francouzského muzea, uvidí také Václava Havla, Petra Čecha, Dominika Haška, Jana Třísku, Karla IV., Jan Ámose Komenského, ale i Krtka a Hurvínka, který den po otevření muzea slaví své 88. narozeniny.

VIDEO: Muzeum Grévin ukazuje figury Vlasty Buriana i Petra Čecha Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Věřím, že Grévin Praha se stane do roka tím, čím je pro domácí i zahraniční návštěvníky Karlův most či Pražský hrad. Aby si každý vychutnal 'umění jako živé', potřebuje alespoň hodinu a půl času," řekl ředitel pražské pobočky Heinrich Homola.

Návštěvníci kromě figurín můžou nahlédnout do zákulisí výroby voskových soch. Sály s interaktivními prvky mají podobu alchymistické dílny, literární kavárny, ateliéru vynálezů nebo tanečního sálu (více zde).