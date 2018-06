Aňa Geislerová: tajný odchod z porodnice!

Známá herečka opustila porodnici záměrně v nečekanou chvíli, aby se vyhnula zájmu veřejnosti i novinářů a jejich fotoaparátů. Sázela také na to, že v plejádě celebrit, s jejichž porody se v tuto roční dobu doslova roztrhnul pytel, zůstane ten její bez povšimnutí.

U Apolináře přitom pár dní před ní porodila syna milenka Mirka Topolánka Lucie Talmanová a o něco dříve přivedla na svět dceru i modelka Andrea Verešová. Jejich odchody z vyhlášené pražské porodnice se ovšem bez povšimnutí neobešly. (- více zde a také zde)

To, kdy a kde ukáže Geislerová svoje druhorozené dítě, si v každém případě rozhodne ona sama. Jak vypadá miminko, které po narození vážilo rovné čtyři kilogramy a měřilo padesát tři centimetry, přibližuje prozatím popis jedné z jejích nejlepších kamarádek a kolegyň, Táni Vilhelmové. Ta si udělala mezi natáčením komedie Chyťte doktora čas a zaskočila ještě do porodnice omrknout přírůstek do rodiny Geislerové a jejího manžela, divadelního režiséra Zdeňka Janáčka.

Po Zázvorkové se Stella nejmenuje

"Je krásná. Akorát to jméno trošku zavání tím, že je to Stella Zázvorková, zatím je to taková baculka. Vůbec nevypadá, že bude po Aně, ale že opět bude po Zdeňkovi, je černovlasá. Ale je zdravá, to je to nejkrásnější," prozradila Vilhelmová.

Jméno Stella, které rodiče vybrali pro své dítě, nemá mimochodem s naší slavnou herečkou žádnou spojitost. Měli prý i jiné varianty.

Další plány dvojnásobné maminky, která přinesla domů tříletému bráškovi Brunovi sestřičku, jsou čistě prázdninové a odpočinkové. Co nejdříve odjede z Prahy a vrátí se až na slavnostní premiéru filmu Medvídek, která je naplánována na 5. září.