Aňa Geislerová bude spisovatelkou, vydá své veřejné deníky

„Všechno to jsou taková obecná témata ze života a dost i autentické věci. Takže to je takový veřejný deník, z něhož bych teď chtěla udělat knížku. Nejsou tam konkrétní prožitky, data a jména. Ale zkrátka kdo mě zná, ví, že jsou to hodně otevřené a upřímné věci. Já to neumím moc filtrovat,“ řekla Geislerová.

Kromě psaní zápisků do Elle si kdysi psala vlastní deníky. Tak trochu jiné deníky mají také její tři děti Bruno Fidelius, Stela Ginger a Max. Každému dítěti ho začala psát už v době, kdy ještě bylo v břiše. Zaznamenávala si o nich své postřehy.

„Píšu proto, že to chci dětem a jejich případným budoucím psychoanalytikům usnadnit. Budu mít alibi, nebo alespoň záznam, jak jsem to jejich dětství viděla já,“ prozradila v minulosti pro dama.cz.

Herečka prozradila, že její nejoblíbenější knížkou je Jules a Jim, kterou napsal Henri-Pierre Roche.

„Léta ji znám a mám ji ráda. Ona to není kniha, která by rozdávala moudra. Napsal ji chlap, kterému bylo skoro už 80 let a byla to jeho první a zřejmě i poslední kniha. Prostě asi jenom sepsal něco, co žil, zažil nebo prožil a je to z toho cítit,“ míní.

„Je to autentický, zvláštní příběh o dvou přátelích a jedné ženě. Ta knížka mě okouzlila. Ona je spíš nebezpečná na čtení, protože je to taková sugesce, že chcete prožívat ty věci, které jsou zároveň dramatické a sebedestruktivní. Ale člověk v dospívání má tady ty sklony, tak já jsem si ji vždycky užívala jako takovou představu, jak prohýřit svůj život,“ dodala.