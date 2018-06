VIDEO: Geislerová poprvé po porodu na veřejnosti. Přišla podpořit film

Aňa Geislerová porodila syna Maxe na konci června a zprávu o tom poslal do světa režisér Jan Hřebejk právě na tiskové konferenci, která předcházela premiéře snímku v Karlových Varech.

Měsíc a půl po porodu je herečka v plné kondici a zvládá tři děti i povinnosti související s propagací filmu.

Den před projekcí byla ještě na rodinném výletě v Třeboni, stihla se ale včas vrátit do Prahy, aby jako hlavní hvězda zapózovala fotografům. "Když to člověk chce, tak to naplánuje a musí to nějak stihnout," říká Geislerová.

Porod patřil k nejkrásnějším dnům v jejím životě, jak přiznala. "Ale já jsem strašně chytlavý a emotivní člověk, takže mě maličkosti dostávají do velké euforie. Takže zažívám spoustu krásných dní," dodala herečka.

Z filmu Líbánky Jan Hřebejk a Anna Geislerová

Líbánky jsou dalším společným dílem Jana Hřebejka a Petra Jarchovského. Příběh se odehrává během třídenní svatební oslavy. Oba snoubenci, které představují Aňa Geislerová a Stanislav Majer, už mají za sebou manželskou zkušenost. Ženě z ní zůstaly šrámy, muži dospívající syn. Přesto jsou svorně přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. Tedy až do doby, než se objeví nezvaný host (první dojmy z filmu čtěte zde).