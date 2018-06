Aňa Geislerová je prodavačkou ve vlastní cukrárně

"Byl to můj sen, myslím, že od dětství jsem toužila být prodavačkou. Tady cukrárna vždycky byla a když ji paní před námi pustila, řekla jsem manželovi, že mě hrozně láká vzít to po ní, ale že do toho bez něj nepůjdu. Bylo to na něm. A teď je to i jeho sen," říká s úsměvem Geislerová.



Aňa Geislerová obsluhuje dalšího hosta

V cukrárně nedaleko svého bydliště nabízí herečka klasické zákusky, dorty, zmrzliny, poháry koláče, ale také alkoholické nápoje a víno. A ráda by, aby tady teklo, obrazně řečeno, šampaňské proudem. "Chtěla bych, aby to nebyla jen cukrárna a kavárna, ale taky vinárna a aby tady lidi příjemně poseděli a popíjeli šampaňské."



"O postavu se nebojím," říká Aňa Geislerová

O postavu se herečka nebojí, na sladké ji prý moc neužije. S cukrárnou má ještě jiný plán, časem by z ní chtěla udělat lahůdkářství. Různé sýry, paštiky, chlebíčky a podobné lahůdky jsou pro ni větší metlou než cukrovinky.

Učí se balit dorty

V cukrárně teď tráví s manželem celé dny, otevírá se ráno v devět a společně s úklidem se zavírá kolem osmé večer. Herečka, které to za pultem mimo jiné ohromně sluší, se chce naučit nejdřív všechno kolem podnikání sama, teprve potom najme další sílu. "Budu tady tak měsíc dva, chci se to všechno naučit, chci o tom všechno vědět. Zapojena je ale celá rodina, musejí hlídat děti, ségra nám udělala plakáty a tak."

Aňa přiznává, že se novým věcem učí celkem rychle. I když je občas zaskočena, když jí nejde něco, o čem je přesvědčená, že umí. "Třeba balení dortů, na to se člověk celý život dívá a myslí si, že to umí, ale najednou vezme malou krabici nebo menší tácek a zjistí, že to vůbec neumí. My zatím hřešíme na kouzlo začátečníků. Dorty ale lidem chutnají a kávu mi tady už jedna paní taky pochválila. Musím říct, že je pro mě zvláštní, když člověk vydělává po deseti korunách, ale je to zdravý," uzavírá herečka.