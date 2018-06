Aňa Geislerová hrála, že nemůže mít děti

Předstírat, že zoufale touží po dítěti, bylo pro nyní dvojnásobnou maminku občas nesnadné. "V jedné scéně jsem už byla těhotná, tak mi to přišlo trochu bizarní," podotýká. "Inspiraci jsem brala všude kolem sebe. Z internetu i z vyprávění známých. Stačí se s jednou takovou ženou potkat a ten velký smutek je hned znát. Ony ho po čase přetransformují v něco jiného, jako tady moje postava v pečlivost a uklízení. Někdy je tím až nesnesitelná."

Nejraději ovšem vzpomíná na scénu s Táňou Vilhelmovou, v níž obě improvizují. "Měli jsme se bavit u vínka a posunout hovor, jako že je už po několika skleničkách. Vymýšlely jsme dlouho, o čem by tak měl být a já si vzpomněla, jak jsem jednou takhle u vínka seděla s kamarádkou Bárou Trojanovou a ukazovaly jsme si špeky. Teď mi to přijde směšné, protože ona je až anorektická, a já tenkrát taky měla asi jen padesát kilo," směje se.

Ve stejné scéně Aňa rovněž zmiňuje babičku a její paže, pohupující se při válení těsta. "To vyprávění je reálné. Měla už takovou papírovou kůži, vypadalo to jako obláčky, a já si na ně vždycky lehala," vzpomíná Aňa.



Ve filmu si také zahrála spousta dětí, které filmaři "čerpali" z vlastních zdrojů. Dceru manželského páru Táni Vilhelmové a Jiřího Macháčka Anežku v trochu odrostlejším věku hraje opravdová dcera Macháčka Berta. "Chápala, že pro ty chvíle před kamerou jí budu říkat Anežko a slyšela na to. Před kamerou vůbec neměla problém," říká pyšný tatínek Macháček.

Svou první filmovou roli tu dostal i tehdy právě novorozený syn režiséra Hřebejka Jonáš. Je to první z miminek, které se ve filmu narodí Ivanu Trojanovi a Nataše Burgerové; Jiří Macháček mu jde za kmotra. "Bruno taky dostal nabídku, ale nesouhlasil s podmínkami smlouvy," vtipkuje o svém skoro tříletém synovi Aňa Geislerová.