Aňa Geislerová: Dvojčata naštěstí nečekám!

S režisérem Zdeňkem Janečkem má Aňa už dva a půl letého syna Bruna Fidelia. Kdy přivítají na svět dalšího potomka, a co to bude, nechce ale zveřejňovat. „Můžu jen prohlásit, že nečekám dvojčata. Máme je v rodové linii, ale mě to naštěstí minulo.“ Jak dvojčata dají zabrat ví od mladší sestry Ester. „Ester je statečná žena, ale oproti mě i flegmatik. Já bych na to neměla nervově,“ míní.

S miminem na place

Kromě seriálu Letiště letos Aňu žádné velké natáčení nečeká. „Jen jsem domluvená s Bohdanem Slámou, že bych se mihla v jeho filmu Venkovský učitel. Když jsem čekala Bruna, točila jsem s ním Štěstí, tak nechci, aby druhý dítě bylo diskriminovaný.“ Dlouhou mateřskou ale neplánuje. Když přijde zajímavá role, natáčení zvládne v pohodě i s miminkem. Zkušenost má už z Krásky v nesnázích, kdy mezi klapkami odskakovala kojit Bruna.

Módu řeší paměť

Aňa nezáří jen ve filmovém světě, platí i za módní ikonu s osobitým stylem. Kde bere inspiraci ke svým neotřelým modýlkům? „Nedávno jsem to identifikovala - moje oblékání dost závisí na paměti. Co jsme se přestěhovali, nemám ještě vyřešený úložný prostory a musím pořád vzpomínat, kde co je. Občas objevím věci, které jsem léta neměla na sobě a zrovna mi přijdou zajímavý. Jinak jsem se už dopracovala k tomu, že mi módní značky - jako teď Fornarina, půjčují oblečení, tak můžu nosit pořád něco nového - to jsou moje splněné holčičí sny.“