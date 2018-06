Aňa Geislerová by syna chůvě nesvěřila

"Přece Bruna nenechám doma, když ho mohu vzít s sebou," říká třicetiletá herečka.

"Někdy párty trvá do pozdního večera, ale to mi nechybí, ráda s ním odejdu tak brzy, jak je potřeba. Bruno musí vědět, že ho máma neopouští. Porodila jsem ho při natáčení snímku Štěstí, film jsem s ním dotočila. Navíc je Bruno moc hodný chlapeček, já ho nijak neokřikuji. Nechám ho dovádět, jen sleduji, aby se mu nic nestalo," svěřuje se.

"Mít dítě a pak ho hodit chůvě, to se mi opravdu nechce. Když ho přece jen nemohu někam vzít s sebou, tak se o něj stará jeho tatínek nebo babička. Jestli bych takto zvládla ještě druhé dítě, to nevím, zatím to ani není aktuální. Ale možná, že bych to zvládla," uvažuje Aňa.

Seriály nebere až tak vážně

Aňa zaujala svým herectvím i ve filmech s mezinárodním úspěchem, jako byly Želary nebo z poslední doby Kráska v nesnázích. Diváci ji však mohou vidět i v televizním seriálu Letiště. "Televizní seriály neberu až tak vážně," přiznává Geislerová. "V Letišti hraji takovou inteligentní prostitutku. Ale musím se přiznat, že jsem ani jeden díl neviděla. Takže nevím, jaké Letiště vlastně je."

Natáčení ale herečku baví, je to prý zcela něco jiného než točit film. "Sešla se zde docela výjimečná parta skvělých herců a lidí, proto mě to setkávání s nimi moc těší. Jen sledovat seriál na obrazovce, to opravdu nestíhám. Duchem už jsem trochu taky u několika filmových nabídek, které teď mám, ale ty jsou všechny v jednání, tak nepředbíhejme," dodává.